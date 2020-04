Космонавт Олег Артемьев рассказал, как COVID-19 повлиял на полетную подготовку

21.04.2020, 5:15, Новости дня

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев на своей странице в Instagram рассказал, как повлиял коронавирус на подготовку к старту экипажа "Союза МС-16" и посадку "Союза МС-15".

Родные и близкие космонавтов в этот раз не имели возможности находиться рядом с космонавтами. Перед полетом был увеличен срок карантина. Космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт Кристофер Кэссиди около месяца провели в Звездном городке и более двух недель на Байконуре.

Все, кто контактировал с космонавтами, соблюдали социальное дистанцирование, носили медицинские маски и перчатки в обязательном порядке. А общение с госкомиссией в этот раз прошло с помощью видеоконференции.

Олег Артемьев отметил, что вернувшийся с МКС на Землю Олег Скрипочка после полета будет находиться на обсервации, поэтому дополнительных карантинных мер в отношении него применяться не будут. При этом усилены меры санитарной защиты для сотрудников ЦПК – они регулярно проходят тестирование на коронавирус.

Эпидемиологическая ситуация в мире внесла определённые коррективы в проведение традиционных пред-и-послеполётных мероприятий. Как при подготовке к старту (9 апреля) экипажа «Союз МС-16», так и при посадке (17 апреля) экипажа «Союз МС-15» быть рядом с космонавтами не имели возможности их родные и близкие, а все кто контактировал с космонавтами носили медицинские маски, перчатки и соблюдали обязательную социальную дистанцию. Был увеличен срок карантина перед полётом. Космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер @ivan_mks63 и астронавт Кристофер Кэссиди @astro_seal провели в Звёздном городке около месяца, а затем более двух недель на Байконуре, и даже их общение с госкомиссией, утверждающей экипаж к полету, проходило по видеоконференции. Специальных карантинных мер с вернувшимся на Землю с МКС Олегом Скрипочкой в Звёздном Городке проводить не будут, так как после полёта для космонавтов и так действует режим обсервации, аналогичный карантинному. Но, усиленны меры санитарной защиты для сотрудников ЦПК. Помимо средств защиты, они регулярно проходят тестирование на коронавирус. Усиленные меры, были вынужденной необходимостью при борьбе с распространением вирусной инфекции. Поэтому желаем Олегу Скрипочке скорейшего восстановления и встречи со своими родными, а экипажу «Союз МС-16» продуктивной работы на МКС ✊🏻🚀 . Фото: @roscosmosofficial @gctc_official . The epidemiological situation in the world has changed. In preparation for the launch of the Soyuz MS-16 spaceship on April 9, and on April 17, during the landing of the crew of the Soyuz-15 spacecraft, astronauts were forbidden to see their family. The quarantine period before the flight of the astronauts has been increased. Sanitary and hygiene measures for workers are strengthened, and they are regularly tested for coronavirus. We wish Oleg a speedy rehabilitation and meeting with his family, as well as the crew of the Soyuz MS-16, productive work on the ISS. #посадка #старт #Союз #Союз15 #Союз16 #Роскосмос #ЦПК #Казахстан #МКС #экспедиция #Soyuz #crew #коронавирус #covid #covid19 #Земля #МКС #космос #космонавт #ОлегАртемьев #Earth #olegmks #space #universe #iss #espacio #spazio #кеңЁстЁк #우주 #raum

