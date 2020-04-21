Все страны ООН выступили за доступность будущей вакцины от коронавируса

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21.04.2020, 5:15, Новости дня

Все 193 страны Генеральной ассамблеи ООН единогласно поддержали резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса.

Генассамблея призвала все государства-члены ООН принять меры, чтобы предотвратить возможные спекуляции и ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным медикаментам, необходимым в нынешних условиях. Соответствующая резолюция была принята после виртуального обсуждения, сообщает ТАСС.

В мире от коронавируса уже умерли почти 170 тысяч человек, заразились примерно 2,5 миллиона. Лидируют по числу заболевших и погибших Соединенные Штаты, за ними следуют Италия и Испания. Общее число инфицированных в РФ – более 47 тысяч (умерло чуть более 400 человек). Лидирует по количеству заболевших Москва.

Основная борьба еще впереди, предупреждает Всемирная организация здравоохранения. Ее глава заявил, что человечество ожидают непростые испытания.

Недавно США поставили под сомнение эффективность ВОЗ. Они приостановили финансирование организации на время проведения расследования.



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