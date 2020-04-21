Мнение: Обиделась: я с ней в лифте не поехал

21.04.2020, 5:15, Разное

Вышел в магазин за продуктами – мне и себя и ребенка кормить. Магазин, к счастью, в 30 метрах от подъезда. Без маски, без перчаток. Важное уточнение. Прихожу, сразу мою руки с мылом. Тщательно слежу, чтобы себя за лицо не хватать. Я – ответственный гражданин. И я верю, в отличие от некоторых, что коронавирус – реальность.

Перед подъездом меня обгоняет девушка с мелкой собачонкой. Я остановился. Выждал, когда она зайдет и, по моим прикидкам, уедет. Ждал минут 5-10.

Захожу. Она с собакой все еще в подъезде.

Остановился на лестнице подальше. Ждем лифт. Лифт приходит маленький. Она садится и говорит:

– Поедете?

– Нет, езжайте.

Выглядывает уже из лифта вся такая обиженная.

– Я не заразная, поехали.

– Вы не можете знать. Бессимптомных носителей много.

И вот, казалось бы, езжай. Но – нет. Она выходит из лифта с собачкой на руках и идет ко мне.

Я делаю несколько шагов назад, практически упираясь в подъездную дверь.

– Ближе не надо подходить.

– Боишься? У-у-у, – говорит она.

Ну не дура?!

– Не за себя. За близких, – говорю честно.

Она возвращается, вызывает снова лифт. И уезжает.

Пространство лифта – метр на метр. Мы с ней дышали бы друг в друга. И если она заражена, если – бессимптомный носитель, гарантия, что мне передастся вирус, очень велика. Там дистанции в полтора метра нет. И ей это не объяснишь. Ей – двадцать. Мне – сорок два. Она выздоровеет. А я могу и под ИВЛ угодить.

Спускаюсь вечером опять в магазин – докупить сока. Ребенок разлил его по чашкам и стучал по ним ложками, решив устроить концерт. Креативит Лев Андреевич. К моему возмущению.

На почтовом ящике проведена черта помадой и вложена записка (я ее аккуратно достал двумя пальчиками): «Я трогала твой почтовый ящик».

Что за дура?! – думаю. Выхожу из подъезда, она уже с подругой на лавочке, сидят пьют пиво. Говорит мне:

– Привет.

Как старому знакомому.

Я даже отвечать не стал. Пошел в магазин. И обратно тоже прошел мимо них без звука. С такими станешь разговаривать, потом не отвяжутся.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2721