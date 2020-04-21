В Японии мужчина захватил в заложники двоих детей

21.04.2020, 5:08, Новости дня

Вооруженный ножом мужчина захватил несколько заложников в кафе в юго-западном японском городе Фукуока, сообщил телеканал NHK.

По его сведениям, заложники находятся в помещении уже около двух часов, передает ТАСС.

Уточняется, что заложниками являются двое детей.

Утром в полицию поступило сообщение, что в ресторан, где подают блюда из угря, ворвался вооруженный ножом мужчина и устроил разбирательство с сотрудниками, передает РИА «Новости».

По данным полиции, 30-летний мужчина является бывшим сотрудником кафе. Он заперся в помещении. Сведений о ранениях двух взятых в заложники девочек нет.

Полиция продолжает переговоры.

В конце января в индийском штате Уттар-Прадеш в заложники захватили около 20 детей.