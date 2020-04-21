Универсальная вакцина против гриппа прошла важное испытание

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21.04.2020, 4:50, Разное

Экспериментальная универсальная вакцина против гриппа продемонстрировала безопасность в испытании на небольшой группе людей. Прививка дала участникам антитела против широкого спектра вирусов гриппа не менее чем на полгода. Отчет об исследовании ученые опубликовали в Annals of Internal Medicine.

В настоящее время лучшая профилактика сезонного гриппа – ежегодная вакцинация. Поскольку вирус часто мутирует, новая прививка требуется каждый год. О том, против каких штаммов она должна работать, ежегодно информирует Всемирная организация здравоохранения. К сожалению, эти прогнозы не всегда полностью точны. Кроме того, производителям бывает сложно успеть быстро изготовить нужную вакцину.

Новая, экспериментальная, вакцина FLU-v – синтетическая вакцина, которая не требует ежегодной коррекции и может быть эффективной каждый год. В испытании она давала хороших иммунитет от вирусов гриппа типов А и В участникам исследования не менее чем на полгода. В этом исследовании ученые определяли только лабораторные показатели иммунитета против вирусов гриппа. Сможет ли вакцинация защитить от самой болезни, станет известно после следующей фазы исследования.

В исследовании ученые сравнивали эффективность одной и двух доз новой вакцины. Для этого они разделили 175 здоровых взрослых людей на группы, участники которых проходили вакцинацию в разном режиме. У тех, кто получил одну дозу новой усиленной вакцины, антитела против вирусов гриппа сохранялись шесть месяцев.

Эффективность вакцины в профилактике гриппа будет оценена в следующей фазе исследования.



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