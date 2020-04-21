Мнение: Подрыв танка под Песками

21.04.2020, 4:48, Разное

Из ДНР сообщают, что в районе поселка Пески, на дороге Пески-Первомайское, на противотанковой мине подорвался танк Т-64 ВСУ из 57-й бригады. 3 члена экипажа погибли. Взрывом поврежден военный грузовик, где 2 тяжелых 300х. С учетом того, что этот район уже давно находится под ВСУ, нельзя исключать, что на свою же мину наехали, хотя и варианта с действиями ДРГ, которая умело зашла и разместила мины, тоже отметать не стоит.

К ночи на Донецком направлении и в районе Ясиноватой продолжались перестрелки (стрелковка, пулеметы, АГС, гранатометы, минометы), но с этим все как обычно и без серьезных изменений.