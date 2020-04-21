 

Страны ООН единогласно выступили за общедоступность вакцины от коронавируса

21.04.2020, 4:48, Новости дня

Все 193 страны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций единогласно поддержали резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса, сообщили в пресс-службе председателя ГА ООН.

Соответствующую резолюцию приняли в ходе процедуры без голосования после виртуального обсуждения, передает ТАСС.

В документе говорится, что Генассамблея призывает «все государства – члены ООН, а также другие задействованные стороны незамедлительно принять меры, чтобы в рамках их законодательств предотвратить возможные спекуляции и ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19».

Напомним, клинические испытания вакцины Минздрава РФ против коронавируса начнутся 1 июня. Группа добровольцев уже сформирована.

Примечательно, что резолюция, поддержанная в том числе и Соединенными Штатами, подчеркивает центральную роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американские власти обвиняли ВОЗ в невыполнении работы по коронавирусу. Россия призывала США воздержаться от атак на ВОЗ.

По данным ВОЗ, за последние сутки число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось более чем на 72 тыс. человек – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день.



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