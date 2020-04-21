Подкаминская о последних месяцах беременности: все существовали в режиме ЧС

21.04.2020, 4:25, Разное

21 февраля 2020 года Елена Подкаминская стала мамой в третий

раз. У артистки родился сын Александр.

По словам Елены, работа над третьим сезоном сериала “ИП

Пирогова” совпала с ее беременностью. “Я снималась с шестого по восьмой месяц”, – поделилась знаменитость.

Артистка хотела оставить интересное положение в тайне,

поэтому подключила коллег. “Каждый цех нашей группы

соревновался по придумыванию вариантов, как и чем меня прикрыть”, – поделилась

артистка.

На площадке сериала “ИП Пирогова” все существовали в режиме

ЧС. Киношники ломали головы, как и чем закрыть живот главной актрисы. В ход

шло все: кастрюли, банки, подносы и многое другое.

Сложнее всего было художникам по костюмам. Каждая их смена

начиналась с измерения Подкаминской. Наряды Елены постоянно перешивались.

По сценарию, ребенка ждала героиня Ксюши

Тепловой. Девушке, наоборот, приходилось носить накладной живот, сообщает ok-magazine.ru.

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Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) 10 Апр 2020 в 9:00 PDT

Напомним, действия нового сезона сериала “ИП Пирогова” происходят

через полгода после событий второй части. Героиня Подкаминской смогла заключить

договор с сетью ресторанов “Бальзак Гурмэ”. Бизнес стал приносить доход. Между

тем личная жизнь Веры Пироговой полна сложностей. Отношения с Андреем

портятся после появления Дениса. Сериал “ИП Пирогова” стартует 12 мая в

21:00 на телеканале “Супер”. Смотреть ситком онлайн можно на видеосервисах PREMIER

и START.