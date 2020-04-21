 

Подкаминская о последних месяцах беременности: все существовали в режиме ЧС

21.04.2020, 4:25, Разное

21 февраля 2020 года Елена Подкаминская стала мамой в третий
раз. У артистки родился сын Александр.

По словам Елены, работа над третьим сезоном сериала “ИП
Пирогова” совпала с ее беременностью. “Я снималась с шестого по восьмой месяц”, – поделилась знаменитость.

Артистка хотела оставить интересное положение в тайне,
поэтому подключила коллег. “Каждый цех нашей группы
соревновался по придумыванию вариантов, как и чем меня прикрыть”, – поделилась
артистка.

На площадке сериала “ИП Пирогова” все существовали в режиме
ЧС. Киношники ломали головы, как и чем закрыть живот главной актрисы. В ход
шло все: кастрюли, банки, подносы и многое другое.

Сложнее всего было художникам по костюмам. Каждая их смена
начиналась с измерения Подкаминской. Наряды Елены постоянно перешивались.

По сценарию, ребенка ждала героиня Ксюши
Тепловой. Девушке, наоборот, приходилось носить накладной живот, сообщает ok-magazine.ru.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) 10 Апр 2020 в 9:00 PDT

Напомним, действия нового сезона сериала “ИП Пирогова” происходят
через полгода после событий второй части. Героиня Подкаминской смогла заключить
договор с сетью ресторанов “Бальзак Гурмэ”. Бизнес стал приносить доход. Между
тем личная жизнь Веры Пироговой полна сложностей. Отношения с Андреем
портятся после появления Дениса. Сериал “ИП Пирогова” стартует 12 мая в
21:00 на телеканале “Супер”. Смотреть ситком онлайн можно на видеосервисах PREMIER
и START.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / В Архангельской области пьяный мужчина убил продавщицу в магазине

13.03 / Мнение: В России увеличится количество бедных, после внесения поправок в Конституцию…

06.04 / Скандалы: Ночное задержание на Черном озере

11.02 / Мнение: Возрожденный Второй флот США направлен против русской Арктики

06.02 / Электрический BMW iX3 получит фирменные аэродинамические колеса

11.02 / Алла Пугачева восхитила гостей премьеры «Лед 2» своим молодежным образом

25.02 / Мнение: MH-17. “Неизвестный свидетель”

17.03 / Гаджет для дезинфекции смартфонов Xiaomi, Huawei, Honor, Samsung, iPhone и Oppo доступен для предзаказа

03.04 / Риз Уизерспун дарит учителям Америки платья в знак благодарности за их работу

23.02 / Ученые назвали более всего подверженную раку груди группу женщин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска