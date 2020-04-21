“Конвульсии выделывает, чтобы о нем вспомнили”: Цыганова оплевала Макаревича

21.04.2020, 4:25, Разное

Теленовелла “Зулейха открывает глаза” получила много неодобрительных отзывов.

Музыкант Андрей Макаревич заступился за сериал и его создателей. Рассуждая о реакции

зрителей на ленту, солист коллектива “Машина времени” разделил

соотечественников на два типа: тех, кто смотрит телевизор, и тех, кто читает

книги.

Комментировать сериал и рассуждения Андрея Макаревича Вика

Цыганова отказалась. Тем не менее, артистка заметила, что музыкант – провокатор.

Высказываясь, он напоминает аудитории о своем существовании. “Иногда он какие-то

конвульсии такие выделывает, чтобы о нем вспомнили”, – рассудила Цыганова.

Вокалистка предположила, что лидер группы “Машина времени”

иссяк как творческая единица. Это произошло из-за того, что Макаревич перестал

любить людей и Бога.

Фигура Андрея Макаревича неприятна Вике Цыгановой. “Я

его и музыкантом особо никогда не считала”, – оплевала коллегу по цеху

знаменитость.

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Публикация от Вика Цыганова (@vika.tsyganova) 8 Апр 2020 в 1:01 PDT

В беседе с “Царьградом” артистка отметила также, что никогда не

понимала музыку коллектива “Машина времени”. Песни группы она назвала протестными. Смотреть сериал “Зулейха открывает глаза” можно онлайн на официальном сайте телеканала “Россия 1”.