МВФ: ситуация с коронавирусом может потребовать «исключительных мер»

21.04.2020, 4:20, Новости дня

Международному валютному фонду, возможно, придется выйти из зоны комфорта и рассмотреть «исключительные меры», чтобы помочь странам справиться с пандемией коронавируса и минимизировать ее экономические последствия, заявила в понедельник глава организации Кристалина Георгиева.

Как пишет Георгиева в блоге на официальном сайте МВФ, организация уже приняла ряд чрезвычайных мер, в особенности для формирующихся рынков и развивающихся стран, где отток капитала в последние месяцы составил рекордные 100 миллиардов долларов.

Однако, продолжает Георгиева, если давление на рынки продолжится, потребуются дополнительные ресурсы, а кредитование, даже на упрощенных условиях, не всегда является лучшим выходом, в особенности учитывая и без того внушительное долговое бремя многих стран.

«МВФ, как и нашим странам-членам, возможно, придется выйти еще дальше за пределы зоны комфорта и подумать, не нужны ли в этой исключительной кризисной ситуации исключительные меры», – отмечает она, добавляя, что один из возможных путей – активизация сотрудничества с другими международными институтами и частным сектором.

Подробностей Георгиева не уточнила.

В пятницу МВФ и Всемирный банк опубликовали совместный доклад, в котором отмечается, что облегчение долгового бремени может понадобиться большему количеству стран, помимо тех 77 беднейших государств, которым уже пообещали приостановку обслуживания официальных двусторонних кредитов.

Георгиева также вновь призвала к возможному распределению СДР (специальных прав заимствования), против чего выступают США. Этот шаг аналогичен «печатанию» новых денег центральным банком.

По последнему прогнозу МВФ, объем мировой экономики в 2020 году сократится на 3 процента – это самый сильный спад со времен Великой депрессии 1930-х годов.

«Мы готовы задействовать весь наш кредитный потенциал и мобилизовать все слои глобальной сети финансовой безопасности», – написала Георгиева в блоге.

Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе выступил против эмиссии СДР, отметив, что 70 процентов полученных таким образом средств будут направлены в страны «Большой двадцатки», большинству из которых они не нужны, и лишь 3 процента получат самые бедные страны.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты блокируют эмиссию СДР, поскольку это даст новые каналы финансирования Ирану и Китаю.

Вместо этого Мнучин призвал передовые экономики вложиться в фонды МВФ, из которых выделяются средства беднейшим странам. Он также сказал, что США рассматривают такую возможность.

Георгиева высоко оценила щедрый вклад Великобритании, Японии, Германии, Нидерландов, Сингапура и Китая в Трастовый фонд для ограничения и преодоления последствий катастроф, из которого бедным странам выделяются гранты на обслуживание кредитов от МВФ.

Она также поблагодарила Японию, Францию, Великобританию, Канаду и Австралию за обещание расширить Трастовый фонд на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту до 11,7 миллиарда долларов, что составляет около 70 процентов от установленного МВФ целевого показателя – 17 миллиардов долларов.