 

Отрицательные цены на нефть объяснили «углом» на финансовом рынке

21.04.2020, 4:16, Новости дня

Обвал стоимости нефти WTI произошел из-за окончания срока фьючерсов и переполненных хранилищ, считают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).

«Такая ситуация связана с приближающейся экспирацией (окончанием обращения на рынке срочных контрактов) фьючерсов на нефть WTI 21 апреля и нехваткой мощностей хранения», – передает ТАСС комментарий АКРА.

Как поясняют аналитики, данные контракты были поставочными. Обычно перед истечением срока контрактов хеджеры (страховые компании на фьючерсном рынке) выкупают ранее проданные контракты. Однако сейчас добывающие компании, которые продавали фьючерсы в целях снижения рисков, не стали их покупать и готовы поставить сырье по любой цене, поскольку хранилища переполнены, а доход от продажи они получили за счет того, что вовремя продали фьючерс.

В агентстве пояснили, что в результате спекулянты не могут продать фьючерсы обратно хеджерам, при этом физическая нефть им не нужна, и они готовы доплачивать за то, чтобы сырье забрали.

«Подобная ситуация на финансовом рынке называется «угол», – отметили аналитики.

По мнению экспертов, данная динамика нефтяных цен позволяет предположить, что в вторник на заседании Железнодорожной комиссии Техаса, курирующей добычу нефти в крупнейшем нефтедобывающем штате США, будет принято решение о введении ограничений на добычу нефти в Техасе.

Напомним, стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Снижение составило 300%. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям, дорожая на 160% – до 2,21 доллара за баррель.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / “Турбулентные времена”. В Кабмине рассказали о госдолге Украины

10.03 / Россиянам дали совет по посадке картошки в мае

09.04 / Airbus сокращает производство на фоне пандемии

15.02 / Генпрокуратура: Нидерланды уклоняются от всестороннего расследования катастрофы MH17

26.03 / В мире: Тысячи россиян стали заложниками из-за индийской богини

06.02 / Под защитой: простые меры предосторожности помогут избежать заражения вирусом

30.03 / Вологодская область ввела режим полной самоизоляции

08.04 / Борис Джонсон находится в стабильном состоянии

02.04 / 12% украинцев предложили неоплачиваемый отпуск на время карантина – опрос

10.04 / Коронавирус разрушит экономику Турции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска