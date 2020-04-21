Отрицательные цены на нефть объяснили «углом» на финансовом рынке

21.04.2020, 4:16, Новости дня

Обвал стоимости нефти WTI произошел из-за окончания срока фьючерсов и переполненных хранилищ, считают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).

«Такая ситуация связана с приближающейся экспирацией (окончанием обращения на рынке срочных контрактов) фьючерсов на нефть WTI 21 апреля и нехваткой мощностей хранения», – передает ТАСС комментарий АКРА.

Как поясняют аналитики, данные контракты были поставочными. Обычно перед истечением срока контрактов хеджеры (страховые компании на фьючерсном рынке) выкупают ранее проданные контракты. Однако сейчас добывающие компании, которые продавали фьючерсы в целях снижения рисков, не стали их покупать и готовы поставить сырье по любой цене, поскольку хранилища переполнены, а доход от продажи они получили за счет того, что вовремя продали фьючерс.

В агентстве пояснили, что в результате спекулянты не могут продать фьючерсы обратно хеджерам, при этом физическая нефть им не нужна, и они готовы доплачивать за то, чтобы сырье забрали.

«Подобная ситуация на финансовом рынке называется «угол», – отметили аналитики.

По мнению экспертов, данная динамика нефтяных цен позволяет предположить, что в вторник на заседании Железнодорожной комиссии Техаса, курирующей добычу нефти в крупнейшем нефтедобывающем штате США, будет принято решение о введении ограничений на добычу нефти в Техасе.

Напомним, стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Снижение составило 300%. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям, дорожая на 160% – до 2,21 доллара за баррель.