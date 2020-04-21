Антон Геращенко: Олигархи, которые раньше любили отдыхать, лечиться и покупать дома в Европе, сегодня оказались заперты в своей родной Украине

21.04.2020, 4:03, Новости дня

Бизнесмены, которые раньше любили отдыхать, лечиться и покупать дома в Европе, из-за карантина оказались заперты в Украине. Об этом в эфире программы “БАЦМАН” главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“Олигархи, которые раньше любили отдыхать в Европе, лечиться в Европе и покупать там квартиры и дома за сотни миллионов долларов, сегодня оказались заперты в своей родной Украине. И на самом деле своя земля является самой главной защитой для каждого из них. Потому что никто из наших олигархов не является своим на Западе”, – подчеркнул собеседник.

Он считает, что карантин изменил отношение ряда украинских бизнесменов к своей стране.

“Это все-таки наша страна. И мне кажется, что история с карантином научила многих крупных бизнесменов любить свою страну”, – отметил Геращенко.

Антон Геращенко: Нужно брать в долг у собственного народа и выпускать облигации внутреннего госзайма. И делать так, чтобы богатые делились с бедными. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине к утру 20 апреля насчитывалось 5710 инфицированных, скончался 151 человек.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля (ограничительные меры будут действовать как минимум до 24 апреля). При этом власти уже заявляли о намерении продлить его до мая.