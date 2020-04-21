Антон Геращенко: В ближайшие полгода-год Европа и весь мир будут закрыты для туризма

21.04.2020, 4:03, Новости дня

В ближайшие полгода-год Европа и весь мир будут закрыты для туризма. Такое мнение заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко выразил в эфире программы “БАЦМАН” главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман.

“Могу спрогнозировать, что в ближайшие полгода-год Европа будет закрыта – и весь мир – для туризма. И это, кстати, будет большой стимул для того, чтобы украинцы по-новому открыли нашу страну. Поэтому я призываю тех, кто занимался туризмом раньше зарубежным: стимулируйте развитие внутренних туристических маршрутов – Карпаты, там, прогулки по Днепру… Потому что, поверьте, Европа будет очень долго закрывать свои границы и весь мир тоже, для того, чтобы не было повторного завоза вируса из других стран, как мы это видим по примеру Китая. Поэтому давайте любить свою страну”, – подчеркнул собеседник.

Он считает, что если в Украине удастся сдержать эпидемию коронавируса, граждане страны станут больше доверять власти.

“И я еще одну вещь скажу. Из этой истории с эпидемией, я думаю, многие граждане разных стран будут оценивать работу власти по тому, насколько эффективно они сберегли жизни людей. Просто будет простой символ: сколько было заболевших и сколько умерших. И я могу сказать, что дай бог, чтобы нам удалось сдержать эпидемию в Украине. И тогда граждане будут больше доверять власти. Ключевая проблема украинцев – недоверие к власти. Вот в данном случае карантин стал хорошим примером, когда и народ, и власть действуют вместе. И люди поняли, что это важно, и власть спохватилась и ввела карантин. Ну бывают, конечно, какие-то недочеты, какие-то скандальные ситуации, но это все мелочи на фоне важности тех событий, которые происходят”, – отметил Геращенко.

Антон Геращенко: Нужно брать в долг у собственного народа и выпускать облигации внутреннего госзайма. И делать так, чтобы богатые делились с бедными. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине к утру 20 апреля насчитывалось 5710 инфицированных, скончался 151 человек.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля (ограничительные меры будут действовать как минимум до 24 апреля). При этом власти уже заявляли о намерении продлить его до мая.