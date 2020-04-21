В Австрии выздоровел пациент, которому влили плазму крови вылечившегося от коронавируса

21.04.2020, 4:03, Новости дня

В университетской клинике города Грац (Австрия) выздоровел тяжелобольной COVID-19 пациент, которому перелили плазму крови человека, уже вылечившегося от коронавирусной инфекции. Об этом 20 апреля заявил директор клиники Питер Шленке, сообщает Nachrichten.at.

По информации издания, у 36-летнего мужчины 11 марта диагностировали заболевание коронавирусной инфекцией. У него были повышенная температура и одышка, которые не проходили в течение нескольких недель, после чего его госпитализировали в университетскую клинику.

У больного было воспаление легких и он страдал синдромом дефицита антител и нуждался в кислороде.

10 апреля пациент получил первую дозу 200 миллилитров с плазмой донора, после чего процедуру еще раз повторили. Через несколько дней пациента перевели из отделения интенсивной терапии в обычное отделение.

В СМИ отмечают, что улучшение состояния здоровья пациента можно оценить как показатель того, что терапевтический подход может быть успешным. Однако доказательств эффективности посредством научных исследований пока нет.

Попытки лечения инфицированных коронавирусом плазмой крови от доноров, выздоровевших от COVID-19, также проводятся в австрийских клиниках Тироля и Зальцбурга.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2,4 млн, из них более 639 тыс. вылечились, а 167 592 скончались. В Австрии зафиксировали 14 795 случаев заболевания, их них 10 631 человек – выздоровел, 470 – умерли.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств может способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.