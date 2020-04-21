Коронавирус углубляет политический кризис в Афганистане

21.04.2020, 4:01, Новости дня

Разоренный многолетней войной Афганистан — одна из самых бедных стран мира. Здесь отсутствует инфраструктура общественного здравоохранения для адекватного оказания первичной медицинской помощи, не говоря уже о высокоспециализированной медицинской помощи, необходимой для лечения больных коронавирусом.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Афганистане на десять тысяч человек менее трех врачей. Более ста тысяч афганцев ежегодно обращаются за медицинской помощью в соседний Пакистан. Афганистан входит в число трех стран мира, которые до сих пор не остановили распространение полиовируса, пишет The National Interest.

Первый подтвержденный случай заболевания COVID-19 в Афганистане был зафиксирован в расположенном недалеко от границы с Ираном городе Герат. Именно этот населенный пункт сегодня является основным очагом эпидемии. По состоянию на 14 апреля примерно 40% или 284 из 714 подтвержденных случаев опасного заболевания обнаружены в Герате, что, по всей видимости, произошло из-за роста числа прибывающих из охваченного коронавирусом Ирана афганцев.

Согласно данным Международной организации по миграции в начале апреля из соседних Ирана и Пакистана на родину вернулись в общей сложности 246 434 афганца. Примерно 99% из них — из Ирана. Только за третью неделю марта иранскую границу пересекли 65 тыс. человек или четверть всех вернувшихся в этом году граждан Афганистана. С тех пор COVID-19 обнаружен в других 27 провинциях страны, причем наибольшее число в Кабуле и Кандагаре.

Никто не знает о реальном количестве коронавирусных больных в Афганистане. Так, в Герате ощущается нехватка тест систем и, скорее всего, в городе, как и по всей стране, официальная статистика зараженных сильно занижена. По состоянию на 13 апреля в Афганистане (где проживает примерно 38 млн человек) проведено всего 4 470 тестов.

Местные власти большинства провинций ввели режим самоизоляции с различным уровнем ограничений. Однако карантин оказывает крайне негативный эффект на и без того слабую экономику. Простые афганцы сегодня стоят перед непростым выбором: умереть от коронавируса или от голода. Самоизоляция приведет к тому, что еще больше афганцев окажутся за чертой бедности несмотря на вмешательство мирового сообщества.

Всемирная организация здравоохранения, региональные и великие державы оказывают Афганистану разнообразную гуманитарную помощь: поставляют индивидуальные средства защиты (ИСЗ), лекарства, а также продовольствие. Очень важно, чтобы данная поддержка была постоянной. Нехватка ИСЗ ставит под угрозу жизнь медицинских работников и может уменьшить и без того их небольшое количество. Афганистан зависит от импорта основных продуктов питания, включая пшеницу и сахар.

Политические лидеры Афганистана и талибы пока, явно, не осознают угрозу коронавируса и не пытаются в достаточной мере положить конец конфликту. До сих пор продолжается многомесячный предвыборный спор между Абдуллой Абдуллой и Ашрафом Гани. Поступают противоречивые сигналы относительно того, возможно ли соглашение между этими политиками. По некоторым данным может быть сформировано новое правительство единства. В то же время Гани в одностороннем порядке недавно назначил на высокопоставленные посты людей из числа этнических пуштунов.

Даже если Абдулла и Гани достигнут соглашение, оно вряд ли продлится долго, полагают эксперты. Гани, скорее всего, использует прекращение вражды — остановка военных действий со стороны талибов или признание Абдуллой его президентства — в своих интересах. Их политическая борьба сильно обострится, если коронавирус приведет к массовым смертям в Герате (таджикском оплоте), что, неминуемо, приведет к усилению этнического раскола.