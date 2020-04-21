В Рамадан главные святыни мусульман останутся закрытыми

21.04.2020, 4:01, Новости дня

Главное управление Саудовской Аравии по делам двух мечетей сообщило, что две главные исламские святыни – Большая мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине в месяц поста Рамадан останутся закрытыми.

Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса COVID – 19. Власти королевства объяснили, что эта мера вынужденная, но когда она будет отменена – пока не известно, передает ТАСС,

Мечети в Мекке и Медине наряду с Аль-Аксой в Иерусалиме считаются главными святынями мусульман. Правоверные совершают там пятикратный намаз и таравих — специальную молитву, которая выполняется только в Рамадан после обязательной ночной молитвы и длится до появления зари. В этом году в большинстве стран Ближнего Востока месяц поста наступает 24апреля.

На 20 апреля число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 10 тысяч человек.