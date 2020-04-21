Президент США: отрицательные цены на нефть – временное явление

21.04.2020, 4:00, Новости дня

Президент США Дональд Трамп уверен, что нынешнее падение цены на нефть WTI — скоротечное явление, которое объясняется в основном финансовым давлением.

В понедельник майские контракты на американскую нефть WTI достигли отрицательных значений, дойдя до минус 37 долларов за баррель по мере того, как продавцы старались избавиться от лишней нефти в условиях полных хранилищ. Уже по состоянию на 03.07 мск майские фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже вернулись к положительному значению, подорожав до 2,21 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

Как сообщил на брифинге в Белом доме Дональд Трамп, раньше никто не слышал об отрицательных ценах на нефть; это явление временное. "Если вы посмотрите на месяц вперед, думаю, цена где-то 25-28 долларов за баррель. <…> Это больше финансовый вопрос, нежели нефтяная ситуация", — сообщил он.

Также Трамп подтвердил намерение властей заполнить стратегический нефтяной резерв страны на фоне низких цен, то есть направить в хранилища примерно 75 млн баррелей.

Эксперты называют две причины такой ситуации: переполненные нефтехранилища и низкий спрос из-за коронавируса. По мнению экономического обозревателя Александра Кареевского, это биржевые спекуляции, которые не имеют к реальному рынку никакого отношения. В нынешних экстремальных условиях рыночный механизм дал сбой и не определяет истинную цену нефти.

Тем временем замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться. При этом он заподозрил картельный сговор в обвале нефтяных котировок. "Эта ситуация должна быть предметом самого внимательного анализа, поскольку подрывает восстановление мировой экономики", — написал он на своей странице в Facebook.