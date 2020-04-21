Мнение: Хитрый бомж
21.04.2020, 3:55, Разное
Московский бомж, оштрафованный на 4000 за нарушение режима самоизоляции, опротестовал в суде штраф, заявив “Улица – вот мой дом!” Суд принял его сторону.
Теперь он подумывает, рассказал бомж журналистам, попивая винишко, брать деньги со всех, кто живет на его улице.
“Можно спиртным”, – говорит он. Ему уже подарили кучу одежды, кроссовки, приносят еду, выпивку.
Между прочим, это очень принципиальный бомж. На улице он живет “по идейным соображениям, потому что он Супербродяга”, – по его словам.
Мир свихнулся. Нет?
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