Мнение: Доллар за бочку

21.04.2020, 3:54, Разное

Цена на нефть WTI упала ниже 1 доллара за баррель. По сути, это коллапс нефтяной отрасли. Цены на Брент держатся в районе 25-26 долларов, но это значит не слишком много, так как цена – это только отправная точка для войны скидок и премий. Ключевая проблема та же – мощности хранения нефти близки к исчерпанию. Коллапс марки WTI связан в первую очередь с переполнением емкостей для хранения. Крах других марок состоится по тому же сценарию.

Единственный разумный выход – остановка производства на достаточно продолжительный срок – хотя бы на две недели, чтобы освободить переполненные емкости. Но всегда есть риск, что ты остановишь, а конкуренты решат подождать – и останутся на плаву. А ты – уже нет. Поэтому стратегия – тонуть, так вместе. Договоренностям "на слово" в таких условиях уже никто не верит, впрочем, и документальным – тоже.

Начинается борьба технологий и накопленных денежных резервов. Кто сможет с меньшими потерями пережить коллапс – тот и выживет. Дикие пещерные производители имеют ничтожно малый шанс.

Правда, остается еще один инструмент – политический. Санкции могут вывести из игры кого-то, причем принудительно. Санкции или пошлины. Но времени для того, чтобы использовать этот ресурс, либо мало, либо уже нет совсем. В обстановке хаоса структурные мероприятия действуют плохо, причем эффект могут дать не тот, на который рассчитывали.

Так или иначе, но пока общий сценарий, как принято говорить – инерционный. То есть, ничего не делаем вообще. Сидим и ждем. Это не так уж и глупо, как может показаться, так как в обстановке распада прогнозировать любые шаги все сложнее.