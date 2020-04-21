 

Мнение: Зеленое почернеет

21.04.2020, 3:36, Разное

Народ, я смотрю, интересуется – что означают сегодняшние шокирующие цены на американскую нефть марки WTI (на американской бирже цены на баррель этой нефти падали… ниже нуля!) А означают они то, о чем я писал еще месяц назад, при первых известиях о стремительных падениях нефтяных котировок: КРАХ так называемой “зеленой энергетики” по всему миру.

Все эти приливные, ветряные, солнечные и прочие хитропридуманные приспособления для получения энергии при не то что дешевой, а почти что бесплатной нефти окажутся, понятно, никому не нужны. Помнится, тогда, месяц назад, народ от моих прогнозов впал сначала в шок, а потом в неистовство – разрыв шаблона был слишком неожиданным.

Но вот сейчас дело переходит в практическую плоскость: сами американцы уже пишут, что сфера “зеленой энергетики” в самом ближайшем будущем лишится минимум 500 тысяч рабочих мест. Не думаю, что на этом остановится.

Источник: Размышления вольного социолога



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