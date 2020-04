ВОЗ объявила о пандемии COVID-19

21.04.2020, 3:35, Разное

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил на брифинге.

«Это кризис не только в области здравоохранения, это кризис, который затронет каждый сектор. Поэтому каждый сектор и каждый человек должен быть вовлечен в борьбу», – сказал гендиректор ВОЗ.

“Thousands more are fighting for their lives in hospitals.

In the days and weeks ahead, we expect to see the number of #COVID19 cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher”[email protected] #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

Тедрос Аданом Гебреисус призвал все страны:

· активизировать борьбу с болезнью;

· распространить среди людей информацию о потенциальных рисках и способах защиты от болезни;

· выявлять, изолировать и лечить инфицированных, отслеживать их контакты;

· подготовить больницы;

· защитить и обучить медицинских работников.

ВОЗ называет пандемией глобальное распространение новой болезни. Конкретных количественных определений организация не дает. Чаще всего этот термин применялся для различных штаммов гриппа. Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что о пандемии говорят, когда вирусы «способны просто инфицировать людей и эффективно передаваться от человека к человеку» во многих регионах мира.