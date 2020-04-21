Задержанному во время перепарковки машины жителю Уфы отменили штраф за нарушение режима самоизоляции

21.04.2020, 3:30, Разное

В Башкирии суд отменил штраф за нарушение режима самоизоляции, выписанный 33-летнему жителю Уфы Руслану Шарифуллину за выход из дома для перепарковки автомобиля. Об этом «Новой газете» сказал его адвокат Рамиль Гизатуллин.

«Прошла апелляция, штраф отменили. Суд учел, что протокол составили сотрудники полиции, которые не имели права этого делать», — рассказал он.

Адвокат уточнил, что решение о штрафе решили пересмотреть после протеста районной прокуратуры. В надзорном ведомстве обратили внимание на то, что мировой судья, оштрафовавший Шарифуллина, вообще не имел права рассматривать его дело, потому что действия автомобилиста попадают под статью о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (20.6.1 КоАП). Выносить решение по таким делам мог только районный суд.

Кроме того, согласно новым поправкам в КоАП, такой протокол могут составлять только должностные лица «органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а не полицейские. Теперь Шарифуллин планирует сам подавать иск с требованием компенсации морального вреда.

Напомним, в начале апреля жителя Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей за выход из дома. На улицу гражданин выбрался ночью, чтобы перепарковать свой автомобиль. В этот момент его и задержали сотрудники правоохранительных органов, которые патрулировали район. Сам гражданин заявлял тогда, что даже не знал о введении в регионе режима самоизоляции.

Александра Новикова

Корреспондент

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