 

Мнение: Чудо маркетинга

21.04.2020, 3:27, Разное

и креатива.

Издательство МИФ, которое печатает вроде бы приличные книги, прислало на почту вот такую рекламу:

“Здравствуйте!

С книгами можно всё. Построить из них крепость для кота, а потом вероломно ее захватить. Притаиться за твердой обложкой и немного вздремнуть. Подкинуть детям энциклопедию и обрести 10 минут тишины. Просто почитать, в конце концов.

Собрали все книги МИФа и включили на них скидку 50%.

Делайте с ними что хотите→”

Вот это пример – как выглядит слив.

Слив под плинтус бывает не только в любовных отношениях.

Делайте с ними, что хотите, но купите их, пожалуйста!

Странно, что в списке “что можно делать с книгой” нет таких идей:

– убить надоедливую муху,

– положить под зад, если скамейка грязная,

– завернуть селедку,

– когда в магазинах дефицит сами поняли чего.

Откуда взялся этот чудо-маркетолог, как думаете? Из какой выгребной ямы?

Или это – итог брейн шторма лучших умов издательства?

А ведь столько книг издают на тему маркетинга, бизнеса и рекламы.

Источник: Эволюция



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