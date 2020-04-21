Мнение: Чудо маркетинга
21.04.2020, 3:27, Разное
и креатива.
Издательство МИФ, которое печатает вроде бы приличные книги, прислало на почту вот такую рекламу:
“Здравствуйте!
С книгами можно всё. Построить из них крепость для кота, а потом вероломно ее захватить. Притаиться за твердой обложкой и немного вздремнуть. Подкинуть детям энциклопедию и обрести 10 минут тишины. Просто почитать, в конце концов.
Собрали все книги МИФа и включили на них скидку 50%.
Делайте с ними что хотите→”
Вот это пример – как выглядит слив.
Слив под плинтус бывает не только в любовных отношениях.
Делайте с ними, что хотите, но купите их, пожалуйста!
Странно, что в списке “что можно делать с книгой” нет таких идей:
– убить надоедливую муху,
– положить под зад, если скамейка грязная,
– завернуть селедку,
– когда в магазинах дефицит сами поняли чего.
Откуда взялся этот чудо-маркетолог, как думаете? Из какой выгребной ямы?
Или это – итог брейн шторма лучших умов издательства?
А ведь столько книг издают на тему маркетинга, бизнеса и рекламы.
Источник: Эволюция
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