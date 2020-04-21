Личное: Жёны и любовницы на карантине
21.04.2020, 3:20, Разное
Интересно: есть ли среди вас любовницы женатых мужчин? А женатые мужики, у которых есть любовницы, среди вас имеются?
Фото: Комсомольская правда
Или меня читают исключительно примерные семьянины и «счастливые жёны и матери», навеки связанные друг с другом духовными скрепами ипотеки?
Если нет, расскажите: как развиваются ваши отношения с любовницами (или любовниками) в то непростое время, когда под боком пукает жена или муж?
Из туалета смс-ки тайком строчите, или вам сейчас — не до любви, а тупо хочется свободы и бабок? В магазин «за хлебушком» выбегаете, чтобы с любовницей (любовником) «пофейстамить»?
Сидя в изоляции с законной половиной, что делаете: собачитесь или, наоборот, любите друг друга душа в душу на ежедневной основе?
Как коронавирус изменил вашу любовную и семейную жизнь?
Что было? Что стало?
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Источник: Лена Миро
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