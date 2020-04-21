 

Личное: Жёны и любовницы на карантине

21.04.2020, 3:20, Разное

Интересно: есть ли среди вас любовницы женатых мужчин? А женатые мужики, у которых есть любовницы, среди вас имеются?


Фото: Комсомольская правда

Или меня читают исключительно примерные семьянины и «счастливые жёны и матери», навеки связанные друг с другом духовными скрепами ипотеки?

Если нет, расскажите: как развиваются ваши отношения с любовницами (или любовниками) в то непростое время, когда под боком пукает жена или муж?

Из туалета смс-ки тайком строчите, или вам сейчас — не до любви, а тупо хочется свободы и бабок? В магазин «за хлебушком» выбегаете, чтобы с любовницей (любовником) «пофейстамить»?

Сидя в изоляции с законной половиной, что делаете: собачитесь или, наоборот, любите друг друга душа в душу на ежедневной основе?

Как коронавирус изменил вашу любовную и семейную жизнь?

Что было? Что стало?

Делитесь! Спрашивайте совета!

Стол советов от Лены Миро объявляю открытым!

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Новый смартфон Xiaomi 5G с быстрой зарядкой 33 Вт прошел сертификацию

14.03 / Как Харви Вайнштейн стал одним из самых влиятельных людей в Демократической партии, прежде чем его карьера пострадала от секс-скандала

12.02 / Финалистка шоу «Голос» Ксана Сергиенко проходит реабилитацию после перелома ноги

12.02 / Друзья и родные народного артиста Романа Карцева бросили его могилу в запущенном состоянии

07.03 / В день рождения телефона эксперты рассказали об эволюции «говорящего телеграфа»

18.04 / Пьет бутылками: Виторган в самоизоляции наплевал на диету

22.02 / Мнение: «Ну, сумасшедший – что возьмешь!»

23.03 / Скандалы: Почему в огромной России меньше случаев коронавируса, чем в Люксембурге?

16.04 / Петра Романова подозревают в измене жене с партнершей по «Танцам со звездами»

11.03 / «Это паника!»: Тина Канделаки подсказала, как пережить падение рубля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска