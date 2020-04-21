“Скоро превращусь в чучело!”: Анита Цой взвыла на карантине

21.04.2020, 3:10, Разное

В своем инстаграм-аккаунте певица показала, как преобразилась за время карантина. По ее мнению – не в лучшую сторону.

Звезда записала видео, показав отросшие волосы. Анита Цой чуть ли не со слезами на глазах заявила, что выглядит “как тыква, как грибок, как домовенок Кузя”.

“Я скоро превращусь в чучело!” – посетовала Анита Цой. При этом она спросила у подписчиков, как они справляются с проблемой в условиях самоизоляции.

Отметим, из-за эпидемии коронавируса в России звезды шоу-бизнеса лишились работы. У них отменены или перенесены концерты. Каждый выживает на карантине, как может. Некоторые изобретают для себя новые формы заработка. Например, Любовь Успенская предложила своим поклонникам в “Инстаграм” запись видеопоздравлений.

Напомним, по данным на 20 апреля, зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в России. Больше всего заболевших в Московском регионе – более 31 тысячи.