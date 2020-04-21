Турция отложила введение в эксплуатацию системы С-400

21.04.2020, 3:06, Новости дня

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, планы Анкары ввести в эксплуатацию новую российскую систему противоракетной обороны были отсрочены из-за вспышки коронавируса. Вместе с тем Турция не намерена отменять решение, которое может привести к санкциям со стороны США.

Напряженность в отношениях между союзниками по НАТО, Турцией и Соединенными Штатами из-за системы ПВО С-400, по-видимому, достигла апогея в апреле, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что она будет введена в действие.

Вспышка коронавируса сосредоточила усилия Турции на борьбе с пандемией и защите экономики, которая вышла из рецессии в прошлом году. В последние недели Эрдоган и его правительство публично не поднимали вопрос о С-400.

«Возврата к решению не вводить в действие С-400 не будет, но из-за вспышки COVID-19 … планы по ее готовности в апреле будут отложены», – заявил высокопоставленный чиновник турецкого правительства агентству «Рейтер», выступая на условиях анонимности.

По его словам, потребуется несколько месяцев, прежде чем российская система ПВО будет введена в действие. Он добавил, что еще предстоит решить некоторые технические проблемы.

Министерство обороны Турции от комментариев отказалось.

Представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон не изменил своей позиции. «Мы продолжаем активно возражать против закупки Турцией системы ПВО С-400 и глубоко обеспокоены сообщениями о том, что Турция продолжает предпринимать усилия по введению в эксплуатацию С-400», – заявила она.

Соединенные Штаты заявляют, что С-400, поставленные Москвой в Турцию в июле прошлого года, несовместимы с системой обороны НАТО и поставят под угрозу самолеты-невидимки F-35, которые Турция планировала закупить у США.

Приобретение Турцией системы С-400 означает, что Анкара может столкнуться с санкциями США в соответствии с законом, относительно стран, которые закупают оборонное оборудование у России.

«Мы продолжаем подчеркивать на самых высоких уровнях, что сделка по С-400 является предметом текущих обсуждений санкций согласно «Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, или CAATSA), и она остается основным препятствием в двусторонних отношениях и в отношениях с НАТО. Мы уверены, что президент Эрдоган и его высокопоставленные официальные лица понимают нашу позицию», – заявила Ортагус.

Анкара не упомянула об С-400 в распространенном заявлении после звонка между Эрдоганом и президентом Трампом в воскресенье, в котором говорилось, что основное внимание было уделено сотрудничеству в целях защиты здоровья и экономики от вспышки коронавируса.

Развертывание С-400 в том же воздушном пространстве, что и самолеты США, станет «серьезной проблемой», которая приведет к новому кризису между двумя странами, заявил на прошлой неделе старший советник Госдепартамента Ричард Аутзен.

Военно-воздушные силы Турции включают американские самолеты F-16, и они должны были получить новые F-35, прежде чем Вашингтон отказался их поставлять в ответ на закупку С-400.

Вопрос «сейчас приглушен из-за COVID-19, но в Вашингтоне до доминирования темы коронавируса в дискурсе думали, что турки, вероятно, собираются начать эксплуатировать систему в апреле, а Конгресс собирался ввести санкции», – сказал Аутзен. «Я не думаю, что это исчезло».

По словам аналитиков, задержка с развертыванием С-400 дает Анкаре больше времени для обдумывания следующего шага. Недавнее согласование интересов США и Турции в Сирии и экономические последствия кризиса, вызванного коронавирусом, также могут сыграть роль.

«Экономический шок таков, что Турция действительно может в дальнейшем искать какое-то внешнее финансирование», – сказал Синан Ульген, бывший турецкий дипломат, который ныне возглавляет исследовательский центр Центра экономики и внешней политики в Стамбуле. «Если и когда это время придет, на турецкое правительство будет оказываться больше давления с целью отказа от С-400».

Военная операция Турции в феврале против сирийских войск президента Башара Асада, поддерживаемых Россией, в удерживаемом повстанцами регионе Идлиб также поставила Анкару на одну сторону с Вашингтоном и против Москвы. Это резко контрастировало с углубляющимся спором Турции с США по поводу поддержки США курдских боевиков на северо-востоке Сирии, которую Анкара считает главной угрозой безопасности.

«В Вашингтоне люди увидели, что Турция не потеряна полностью, что есть шанс, что она сможет дистанцироваться от России и стать ближе к США», – подчеркнул Узгур Унлухисарчикли, директор исследовательской группы Германского фонда Маршалла в Анкаре.