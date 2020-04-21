 

Трамп отверг предложение Сеула относительно суммы за пребывание американских солдат

21.04.2020, 3:06, Новости дня

Президент Трамп заявил, что отклонил сумму, предложенную Южной Кореей в ответ на его требование, чтобы Сеул оплатил большую часть стоимости пребывания вооруженных сил США, дислоцированных в стране.

«Они предложили нам определенную сумму, и я отклонил это предложение», – заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме. «Мы защищаем эту замечательную нацию. Мы просим их оплачивать большую часть того, что мы делаем. Это нечестно. … Вопрос в том, будут ли они платить за защиту своей собственная нации».

Сумма, которую Сеул платил за пребывание американских солдат, ежегодно менялась. В прошлом году она составила около 1 миллиарда долларов.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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