 

Hürriyet – Турция разрабатывает антикоронавирусные меры для нового туристического сезона

21.04.2020, 2:55, Новости дня

В правительстве Турции намерены создать систему сертификации для турецких курортов, чтобы дать знаки отличия тем игрокам рынка, которые принимают меры против распространения коронавируса. Таким образом Турция рассчитывает восстановить туристический поток в летнем сезоне, и первым делом ожидает туристов из азиатских стран, пишет Hürriyet Daily News.


Reuters

 Правительство Турции выступило с идеей о выдаче особого сертификата тем курортам, где принимаются все меры, чтобы не допустить заболевания коронавирусом, пишет Hürriyet Daily News.

Сначала там планируют разработать систему по сертификации, которая признавалась бы в разных странах. Первое заседание специальной комиссии с участием чиновников здравоохранения, транспорта, сельского хозяйства уже состоялось. Но к работе намерены подключить и неправительственные организации.

Систему сертификации собираются разработать к первой неделе мая, чтобы до конца месяца туристические компании могли бы такие сертификаты получить. В правительстве рассчитывают в первую очередь на внутренний туризм, который, по их прогнозам, должен восстановиться в июне, если ситуация с пандемией переменится к лучшему в середине мая.

Турецкие власти обещают, что в туристическом транспорте будут на регулярной основе проводить санитарную обработку, что работники транспортной сферы будут проходить контроль здоровья и специализированное обучение.  В правительстве пообещали, что в аэропортах, отелях, ресторанах, музеях и на археологических объектах обеспечат соблюдение правил социальной дистанции. У туристов будут запрашивать документы о состоянии их здоровья, а также будут проверять температуру. Туроператоров снабдят информацией о ближайшей медицинской инфраструктуре, включая отделения интенсивной терапии.

Когда всё будет обустроено, Турция планирует связаться с другими странами, чтобы наладить туристический поток, восстановить авиасообщение. Прежде всего там ожидают гостей из азиатских стран, затем из Германии и Австрии. А вот туристы из РФ и Великобритании, которые традиционно приезжают в Турцию в отпуск, в этом году вряд ли появятся до конца июля, считают в правительстве.

До коронавируса Турция рассчитывала на 60 миллионов туристов в 2020 году, отмечает Hürriyet Daily News.



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