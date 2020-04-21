 

Во Львовской области произошла полицейская погоня со стрельбой

21.04.2020, 2:50, Новости дня

Во Львовской области ночью 20 апреля произошла полицейская погоня со стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

В городе Мостиска в 4.30 правоохранители остановили 22-летнего водителя автомобиля BMW на иностранной регистрации, который нарушил правила дорожного движения.

В ходе проверки документов полицейские предложили молодому человеку пройти обследование, так как заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался от предложения правоохранителей и, сдав назад, протаранил полицейскую машину. При этом он травмировал двух правоохранителей.

Сотрудники полиции начали погоню за злоумышленником, во время которой им пришлось стрелять по колесам машины преследуемого. Задержать нарушителя удалось только в Самборе при содействии местных правоохранителей.

В отношении водителя открыто уголовное производство. Травмированным правоохранителям медики оказали необходимую помощь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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