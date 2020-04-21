 

“Подозреваемый в серой шубе”. В центре австралийского города во время карантина прыгал кенгуру

21.04.2020, 2:50, Новости дня

В австралийском городе Аделаида во время карантина на улицах заметили кенгуру. Об этом свидетельствует видео, опубликованное 19 апреля в Twitter-аккаунте полиции Южной Австралии.

Правоохранители засняли кенгуру, прыгающего по безлюдным улицам в деловом центре города.

“Сотрудники службы безопасности выследили подозреваемого в серой шубе, который прыгал сегодня утром в сити-центре Аделаиды. В последний раз его видели на пути в Западный Парклендс”, – отметили в полиции.

Protective Security Officers tracked a suspect wearing a grey fur coat hopping through the heart of the #adelaide CBD this morning. He was last seen on foot heading into the West Parklands * #animaltakeover #whatsthatskip #kangaroo #cityslicker pic.twitter.com/JPyVXIYQRw

— South Australia Police (@SAPoliceNews) April 19, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 20 апреля, в Австралии коронавирусом инфицировано 6547 человек, 67 из них умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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