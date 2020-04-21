Рубль ждет новое падение, Зеленский не хочет ослаблять карантин до майских праздников. Главное из Telegram-каналов

21.04.2020, 2:50, Новости дня

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Рубль упадет

Российский Telegram-канал “Кремлевский мамковед” считает, что на фоне беспрецедентного падения стоимости североамериканской нефти WTI до отрицательных значений и, как следствие, удешевления российской нефти Urals в цене упадет и рубль.

“Беспрецедентный обвал в истории нефтяного рынка: фьючерсы на американскую нефть WTI потеряли в цене 300% и ушли в минус на $40. Расчетная цена нефти марки Urals потеряла в цене 112,7% и ушла в минус на $2. Завтра нас ждет падение рубля”, – пишет паблик.

У Зеленского не хотят ослаблять карантин

Источник “Резидента” утверждает, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского не хотят “ослаблять карантин до майских праздников из-за боязни второй волны эпидемии коронавируса”.

“Вот почему первые послабления разрешат после 10 мая, несмотря на то, что правительство уже разработало план поэтапного выхода из карантина”, – заявил неназванный собеседник.

При этом 20 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин намерен принять решение о частичном ослаблении карантина уже на этой неделе. Главный санврач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко прогнозировал, что основные карантинные меры будут продлены до 12 мая.

Контактная группа обсудит обмен и разведение сил

“Легитимный” пишет, что очередная видеоконференция трехсторонней контактной группы состоится 22 апреля.

“Обсудят такие вопросы: разведение вооружения (это самый важный пункт), утверждение новых списков на обмен. Россияне будут продвигать темы, связанные с формулой Штайнмайера, а также “особым статусом” Донбасса, продолжение разминирования территорий”, – утверждает паблик.

При этом источник Telegram-канала считает, что “больших прорывов от этого заседания не стоит ожидать – оно больше для создания информационного шума”.