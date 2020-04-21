 

В США число случаев коронавируса превысило 780 тысяч

21.04.2020, 2:48, Новости дня

В Соединенных Штатах число положительных результатов тестов на коронавирус превысило 780 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других источников.

По данным университета, коронавирусом в США заразились 782 тыс. 159 человек. Число летальных исходов составило 41 тыс. 816, вылечились почти 72 тыс. человек, передает РИА «Новости».

По данным ВОЗ, за последние сутки число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось более чем на 72 тыс. человек – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день.

Число подтвержденных летальных исходов за сутки в мире увеличилось более чем на 5 тыс. человек – несколько меньше, чем днем ранее.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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