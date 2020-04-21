Трамп задумался о приостановке импорта нефти из Саудовской Аравии

21.04.2020, 2:48, Новости дня

Американские власти рассмотрят возможность приостановки импорта нефти из Саудовской Аравии, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Мы рассмотрим это. <…> Без сомнений, у нас полно нефти», – приводит его слова ТАСС.

Трамп также подтвердил намерение властей Соединенных Штатов заполнить стратегический нефтяной резерв страны на фоне рекордно низкой стоимости нефти.

«Мы рассчитываем направить до 75 млн баррелей в хранилища, это заполнит их. Впервые за долгое время он (резерв – прим. ВЗГЛЯД) будет заполнен, мы получаем это (нефть – прим. ВЗГЛЯД) по правильной цене», – сказал глава вашингтонской администрации.

Максимальный объем стратегического нефтяного резерва США, созданного по решению Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП, составляет 713,5 млн баррелей. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 635 млн баррелей нефти. Американский нефтяной резерв – крупнейший в мире из принадлежащих правительству.

Трамп также заявил, что падение цены на нефть WTI до отрицательных значений является скоротечным явлением.