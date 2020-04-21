Американцы задумались о реформе системы соцобеспечения

21.04.2020, 2:45, Новости дня

Пандемия может стать историческим событием, способным в корне изменить политические приоритеты американцев, считают эксперты.

В США подтверждено 759 696 случаев Covid-19, более 40 тыс. человек умерло, согласно данным Университета Джона Хопкинса. В штате Нью-Йорк, где был зарегистрирован 238 831 случай коронавируса, число заболевших выше, чем в любой другой стране мира.

Последствия вспышки уже бьют по экономике. Во время карантина закрылось огромное число предприятий, 22 млн американцев вынуждены были подать заявки на пособия по безработице. Таким образом, практически все рабочие места со времен Великой рецессии были уничтожены.

Морган Хосл, партнер венчурной фирмы Collaborative Fund и автор книги «Психология денег», сказал, что США еще не сталкивались в разрушениями, настолько сильными и глубокими, чтобы вызвать тотальное изменение мировоззрения населения. Хотя, справедливости ради, он отметил испытания, связанные с Перл-Харбором и огромные человеческие жертвы Второй мировой войны.

«США не сталкивались с таким опустошением во время Второй мировой войны, как Европа. Я думаю, что в конце Второй мировой войны большая часть Европы решила: «Мы пережили невероятную травму, поэтому нам нужно больше социальной защиты, меньше риска. Мы хотим более предсказуемое будущее». Поэтому, американцы были более склонны говорить что-то вроде: «Нет, я хочу рисковать, мне не нужна сеть безопасности», — пояснил он.

Однако нынешнее опустошение после коронавируса может заставить и американских избирателей поддержать политику, направленную на развитие мер социального обеспечения: универсальное здравоохранение или более строгие пенсионные схемы, считает Хосл.

«Я думаю, что американцы сейчас могут повторить опыт Европы за последние 60 лет в том, что касается создания более глубокой и более структурированной системы социальной защиты, чем сейчас», — сказал он.

Последний шок

Пушан Датт, профессор экономики и политических наук в INSEAD, сказал, что любое изменение поведения избирателей после кризиса может быть направлено на изменение политического руководства.

«Я думал, что предложение Берни Сандерса Medicare for All наберет большую популярность, поскольку бизнес сектора здравоохранения в США явно подвержен риску. Но этого не произошло, потому что людям нужно технократическое и компетентное руководство. Я думаю, что они хотят уйти от политиков-популистов», — отметил он.

Датт сравнил эту пандемию с другими историческими эпизодами, такими как Великая депрессия или пандемия гриппа 1918 года. Как он отметил, ни одно из этих событий не оказало существенного долгосрочного влияния на политическую позицию американцев, но кризис коронавируса может стать «последней каплей, последним шоком», который изменит общественное мнение.

«Огромный рост неравенства, глубина отчаяния, опиоидный кризис, шок пандемии Covid-19 вскрыли проблемы США в секторе здравоохранения, с инфраструктурой, с федеральной политической системой. Это может создать стимул для того, чтобы уйти от ситуации, при которой рынки принимают абсолютно все решения и принять решение в пользу создания своего рода государства всеобщего благосостояния и рынков, как сделали скандинавы».

Возврат к нормальной жизни

Однако другие аналитики не согласны с тем, что кризис приведет к улучшению системы социального обеспечения, а не к экономическому процветанию.

Ник Паудтхейви, профессор в Warwick Business School, заявил, что, хотя общественные приоритеты меняются в краткосрочной перспективе, «нельзя игнорировать» экономику.

«Чем дольше продолжается карантин, тем более серьезным будет ущерб для рынка занятости, экономики и средств существования людей. Сейчас мы не уделяем достаточного внимания этому. Но не за горами массовое беспокойство и страх, которые несет с собой этот кризис, число потенциальных смертей на фоне нищеты и безработицы. Таким образом, нам стоит обратить внимание на экономику», — сказал он.

Джошуа Клинтон, профессор политологии в Университете Вандербильта, сказал, что, как только кризис закончится, все «вернется к норме… Возможен небольшой сдвиг. Но вряд ли стоит ждать грандиозный сдвиг в том, как люди будут воспринимать структуру государства и его отношение к их собственной жизни».

Клинтон добавила, что люди в США, как правило, берут пример с политических лидеров, отмечая, что многие республиканцы в штатах, которые осуществляли программы Obamacare и Medicaid, пока не поддерживали эти программы, даже если могли извлечь из них выгоду.

«Так что я немного скептически отношусь к тому, что мы столкнемся с повсеместным сдвигом, учитывая дискуссии, которые мы ведем в нашей стране о том, как правительство справилось с этим кризисом. Можно представить себе людей, выражающих скептицизм по поводу способности правительства разрабатывать и реализовывать новые программы таким образом, чтобы это было выгодно для них самих», — отметил он.