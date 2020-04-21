По всей России проходят акции взаимопомощи

21.04.2020, 2:45, Новости дня

Военнослужащие танковой армии Западного военного округа помогают ветеранам в условиях самоизоляции. Вместе с волонтерами они возят продукты, медикаменты, проводят санитарную обработку подъездов. Фабрика спортивной одежды в Петербурге теперь ежедневно производит средства индивидуальной защиты, многие бизнесмены также не остались в стороне. Об акциях взаимопомощи в период пандемии.

Чтобы работать, соблюдая режим самоизоляции, предприниматель Евгений Панин привез 3D — принтер из офиса в собственную квартиру. Прежде печатал детали лифтовых механизмов, теперь, в условиях угрозы коронавируса, делает комплектующие для ИВЛ, пластиковые маски и респираторы. Все безвозмездно передает в севастопольские больницы.

Ради доброго дела перепрофилировалась и фабрика спортивной одежды в Санкт-Петербурге. Сейчас предприятие производит средства индивидуальной защиты. 200 комбинезонов и масок уже доставили врачам.

Учиться дистанционно школьнице Насте из Воронежа теперь будет легче. Прежде выходить на связь с педагогом она была вынуждена через мамин смартфон. Партия "Единая Россия" предоставила ученице ноутбук. В Воронежской области сложности с выходом в интернет имеет каждый десятый школьник. Все они получат такие же устройства.

В Подмосковье волонтерами стали военнослужащие танковой армии Западного военного округа. Каждый день они проведывают ветеранов Великой Отечественной войны. Доставляют гостинцы, проводят санитарную обработку их подъездов и дворов.

Казалось бы, небольшую, но в условиях самоизоляции, столь нужную помощь оказывает Светлана Левыкина из Алтайского края. Уже несколько лет ее хозяйство из 14 коров обеспечивает молоком жителей окрестных деревень. Если прежде пенсионеры приезжали сами, то теперь Светлана каждому покупателю доставляет молоко на дом.

Сразу несколько регионов присоединились к марафону "Оставайся донором". В условиях режима самоизоляции на станциях переливания не хватает желающих сдать кровь. На помощь приходят волонтеры.

Свой способ быть полезными в условиях нерабочих дней нашли активисты в Ярославской области. Экологи из города Тутаев уже почти две недели каждый день очищают берег Волги от мусора. В перчатках и соблюдая дистанцию.

В этом челябинском детском саду решили помочь детям с аутизмом и синдромом Дауна. Приходить на занятия из-за угрозы коронавируса сейчас нельзя, психологи и логопеды организовали встречи в Интернете.

Возможности Всемирной сети успешно используют и работники культуры в Красноярском крае. Тех, кто сейчас на самоизоляции, они решили поддержать прямыми трансляциями из таймырского чума. Рассказывают о национальной кухне, обрядах и традициях.

К эфирам присоединяются не только жители Крайнего Севера, много зрителей из других регионов страны. В планах у организаторов – мастер-класс по изготовлению ненецких кукол и виртуальные выставки картин.