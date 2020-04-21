Кто победит, кто проиграет от переизбытка на рынке нефти?

21.04.2020, 2:45, Новости дня

Несмотря на историческое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи, свободных хранилищ нефти во всем мире становится все меньше, поскольку мировой спрос на нефть падает на фоне блокировок, карантинов и ограничений на поездки во многих странах.

ОПЕК и ее союзники во главе с Россией пообещали провести сокращения на рынке нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, начиная с мая. Однако многие аналитики считают, что свободные емкости для хранения нефти могут быть заполнены уже в середине мая.

При таком беспрецедентном переизбытке на рынке нефти некоторые сектора нефтяной промышленности и нефтедобывающие страны со своими национальными нефтяными компаниями могут получить больше выгод, чем другие, отмечает эксперт нефтяной экономики и энергетической политики Майкл Линч.

Как и в любой экстремальной ситуации на рынке, будут те, кто победит и те, кто проиграет. При этом, нефтедобывающая промышленность старается сохранить нефть и продукты нефтепереработки, которые сейчас никому не нужны.

Проигравшие

Производители ОПЕК, не имеющие достаточных перерабатывающих мощностей и надежных долгосрочных контрактов на поставку нефти со странами-импортерами нефти, больше остальных понесут убытки. По словам Линча, это Ангола, Нигерия и Ирак.

Второй по величине производитель нефти ОПЕК Ирак продает большую часть добываемой нефти. И Саудовская Аравия делает это. Однако в последние годы ведущий производитель ОПЕК и крупнейший в мире экспортер нефти заключил ряд крупных сделок с крупнейшим мировым импортером нефти, Китаем, чтобы обеспечить долгосрочный спрос на свою нефть на рынке.

Согласно оценкам Линча, совокупные мощности ОПЕК по переработке составляют половину от того, что будут производить ее члены, если станут соблюдать все квоты. Учитывая, что ни одна страна не соблюдала квоты на 100% в таких сделках, члены ОПЕК будут производить в два раза больше своих объединенных нефтеперерабатывающих мощностей.

Страны, заключившие долгосрочные контракты на поставку нефти с импортерами, будут в лучшем положении, чем те, которые больше полагаются на продажи нефти на основе спотовых контрактов. В лучшем случае данные о спотовых контрактах на мировом рынке нефти неполны, говорит Линч.

Но нефтедобывающие страны с более высокой долей продаж по спотовым контрактам гораздо острее ощутят сокращение мощностей, чем другие, потому что на фоне огромного переизбытка нефтеперерабатывающие заводы пытаются освободиться от некоторых условий долгосрочных контрактов.

Тем не менее, ситуация с экономикой сейчас ужасна, потому что спрос на бензин, дизельное топливо и топливо для реактивных двигателей падает во всем мире. Дистрибьюторы продуктов нефтепереработки потеряют больше всего — люди не ездят и сидят на карантине во многих странах мира, включая Индию и крупнейшего потребителя нефти, США.

Победители

В нынешней рыночной ситуации больше всех выиграют владельцы хранилищ. В прошлом месяце хранилища были наиболее востребованным «товаром» на энергетическом рынке, поскольку спрос падал, а предложение росло.

Все стремятся забронировать плавучие хранилища, а ставки для супертанкеров стремительно растут. Затраты на хранилища и фрахтование танкеров растут, так как трейдеры ожидают, что спрос восстановится после падения на фоне пандемии.

Несмотря на действия ОПЕК+ и G20 по снижению перенасыщения на рынке нефти, мощности хранилищ нефтяной отрасли могут дойти до предела в ближайшие недели, заявило МЭА на этой неделе.

В США хранилища, скорее всего, заполнятся к середине мая. При таких низких ценах на нефть, американские сланцевики вынуждены проводить сокращения, независимо от того, заключена сделка ОПЕК+ или нет. На этой неделе ConocoPhillips заявила, что намерена добровольно сокращать добычу на 200 тыс. баррелей в сутки в Канаде и США, пока не улучшатся рыночные условия. Другие компании, скорее всего, вскоре последуют ее примеру.

Из-за перенасыщения, справиться с которым не помогут и сокращения ОПЕК+ в следующем месяце, владельцы хранилищ получат наибольшие выгоды в этот самый необычный период для нефтяной промышленности.