 

Мнение: Распродажи

21.04.2020, 2:40, Разное

Экстремальная ситуация на американских биржах, где нефть прямо сейчас падает в моменте до -37 долларов (сейчас она -25) – это еще не конец. Хотя и крайне острая ситуация. Трейдеры устраивают "черную пятницу" с распродажей для того, чтобы освободить мощности хранения. Цель – остаться в игре, не дать остановить добычу нефти, чтобы рынок не прихватили чужие игроки.

Но происходящее – очень тонкая и предельно рискованная игра. Возможно, согласованная, хотя американское законодательство свирепо относится к любым сепаратным сделкам за пределами биржи. Сейчас не до условностей.

Фактически то, что происходит сегодня – локальная американская игра, но она запускает нервозность и панику, а торговля – это всегда в первую очередь психология, а уже потом деньги. Уже поэтому велика верятность того, что завтра подобный трюк попробуют повторить и на других рынках.

Так или иначе, но ситуация критическая, мировая отрасль входит в коллапс, и подобные мероприятия никак системно не влияют на ухудшающуюся динамику. Распродажи могут позволить лишь "перекантоваться" на какое-то время, но следующий раз может уже и не получиться.

Источник: Эль Мюрид



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