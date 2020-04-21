МРТ, анализы на гормоны: что еще обязаны сделать бесплатно

21.04.2020, 2:18, Разное

Система ОМС работает давно, но многие из нас до конца не понимают принципы оказания медпомощи в этой системе координат. Разбираемся, какие дорогостоящие услуги должны оказать бесплатно

Объем медицинской помощи по полису ОМС регулируется федеральным законом N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». В законе перечислены все медицинские услуги, которые оплачивает страховая компания, а застрахованное лицо, то есть мы с вами, получает бесплатно.

Субъекты Российской Федерации могут расширить этот список за счет средств местного бюджета, также есть ряд услуг, которые оплачиваются из регионального бюджета. Среди них высокотехнологичная, паллиативная, онкологическая и другие виды помощи.

В программе оговорено, что в при несчастных случаях, травмах и острых состояниях медицинская помощь должна оказываться вне зависимости от наличия полиса бесплатно.

Мне нужно дорогостоящее исследование, что делать?

Первый шаг к получению бесплатной помощи – это обращение к участковому терапевту той поликлиники, к которой вы прикреплены.

Терапевт изучит клиническую картину заболевания, соберет анамнез жизни и болезни, при необходимости назначит базовые анализы и консультацию профильного специалиста. И уже он решит: нужна ли вам дорогостоящая медицинская помощь или нет, и дать направление. Исключение составляет стоматологическая помощь, к врачам этого профиля обращаются минуя участкового терапевта.

Давайте говорить конкретно, какие анализы мне сделают бесплатно?

Каждое заболевание имеет так называемые стандарты медицинской помощи. При подозрении на гипотиреоз назначат анализы на гормоны щитовидной железы, на железодефицитную анемию – на ферритин и ЖСС, а на остеопороз – анализ на витамин D.

Однако если вы пришли к терапевту с жалобой на повышенную утомляемость и он не увидел признаков этих заболеваний, сдать популярные анализы бесплатно не получится.

И что, МРТ тоже сделают бесплатно?

Высокотехнологичные исследования, например, магнитно резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ) входят в программу страхования и выполняются бесплатно для пациента.

Решение о целесообразности исследований принимает врач. Для того, чтобы сделать, бесплатно МРТ нужно направление по форме 057/у-04, выписка из медицинской карты с указанием диагноза, показаниям к проведению исследования, локализацией исследования, полным анамнезом, включая аллергические реакции. Если исследование проводится с контрастом, то в направлении должны быть указано наличие сердечно-сосудистых заболеваний и беременности.

Все случаи, в которых возможно бесплатное МРТ, указаны в стандартах лечения, например, направление на исследование дают, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие новообразований.

Согласно закону срок ожидания исследования не должен превышать 30 дней, результаты исследования на руки не выдают, а отправляют лечебное учреждение, выдавшее направление.

Хорошо, а современные пломбы и обезболивание тоже сделают по ОМС?

Стоматологическая помощь по полисам ОМС предусмотрена в относительно широком объеме. Можно получить консультации врача, сделать рентгеновский снимок, удалить зуб и зубные камни, лечить зубы. При этом в программу покрытия полисом ОМС включены не только пломбы старого поколения (силикатные и фосфат-цементные), но и современные стеклоиономерные.

В программу ОМС также включено применение антисептиков и анестетиков отечественного производства. Зубные импланты не входят в программу ОМС. Протезирование зубов по ОМС выполняется для льготных категорий граждан.

Перед началом лечения врач может предложить применение других расходных материалов за дополнительную плату, пациент может отказаться или согласиться.

Соседу сделали операцию по квоте, мне тоже могут?

Правительством РФ определен перечень высокотехнологичной помощи на 2020, доступной по ОМС.

Он включает в себя дорогостоящую помощь, в том числе нейрохирургические операции, онкологические операции и трансплантологию.

Для того, чтобы сделать операцию по квоте, нужно будет:

· Получить направление лечащего врача.

· Собратьпакет документов .

· Отправить направление и документы в медицинскую организацию, которая будет делать операцию.

· Получить в медицинской организации талон на оказание высокотехнологичной помощи.

· Когда подойдет очередь: прийти на комиссию, которая примет решение о госпитализации.

Основная проблема заключается в том, что квоты распределяются в начале года. И к тому моменту, когда эта помощь понадобится, квоты уже может не быть.

А ЭКО по ОМС как сделать?

Лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения доступно любой женщине по полису ОМС и при наличии соответствующего диагноза. Лечение проводится по региональной квоте и повторяется ровно столько раз, сколько нужно.

Для получения помощи необходимо получить диагноз «бесплодие» в районной консультации по месту регистрации. После этого врач должен сделать выписку из истории болезни и дать направление в территориальную Комиссию. Комиссия рассматривает документы, и в случае положительного решения ставит в лист ожидания. Проверить движение в очереди можно на сайте регионального департамента здравоохранения.

В базовую программу ЭКО по ОМС входят все необходимые исследования, но не входит хранение замороженного биологического материала (сперматозоидов, яйцеклеток, эмбрионов); получение донорских материалов; исследование эмбриона на генетические заболевания; суррогатное материнство; обследования до и после процедуры искусственного оплодотворения.

Все хорошо, но в поликлинике мне отказываются предоставлять эти услуги бесплатно, что делать?

Если врач не назначает необходимое, на ваш взгляд, исследование, первое, что стоит сделать, это позвонить в вашу страховую компанию – ее контакты напечатаны на полисе – и подробно изложить все факты.

Если страховая компания не прояснила ситуацию, то можно обратиться на «горячую линию» территориальных фондов медицинского страхования, которые являются вышестоящими по отношению к страховым компаниям.

Последняя инстанция – Федеральный фонд ОМС.

Однако прежде чем ввязываться во всю эту историю, стоит свериться со стандартом оказания медицинской помощи, который является основным документом, регулирующим оказание помощи по ОМС.