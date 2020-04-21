Таксист — добровольный помощник Москвы

21.04.2020, 2:15, Разное

Как водители относятся к проверке цифровых кодов в такси.

С 15 апреля в Москве действует пропускной режим — для поездок на автомобиле, в общественном транспорте и в такси нужно получить цифровой пропуск. После введения пропусков на въездах в Москву из-за проверок образовались многокилометровые пробки, а у входов в метро — очереди.

Помимо того, что за соблюдением пропускного режима в городе следят сотрудники ДПС и полицейские, Департамент транспорта Москвы решил обязать таксистов проверять пропуска у пассажиров. Теперь при посадке в машину водитель должен отсканировать цифровой пропуск клиента через приложение «Помощник Москвы»: Дептранс «раздал» таксопаркам и агрегаторам 140 тысяч аккаунтов для регистрации.

Если у клиента нет пропуска или маршрут, указанный при его оформлении, не совпадает с маршрутом поездки, то водитель должен отказать в поездке. Таксистов, нарушающих новые правила, власти пообещали штрафовать и даже отключить от агрегаторов.

Корреспондент «Новой» разбирался, к чему привело нововведение.

НИКОЛАЙ КОДОЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО ПРОФСОЮЗА ТАКСИСТОВ

— Ситуация спорная, в законах нигде не написано, что водитель может проверять [цифровые пропуска] и должен это делать. Проверять имеют право только правоохранительные органы и уполномоченные силовые структуры. Поэтому мы направили обращение к [руководителю Департамента транспорта Москвы] Максиму Ликсутову, чтобы отменили для водителей эту проверку.

По словам Кодолова, из-за пропусков «у таксистов случаются конфликты с пассажирами»: «Возникает недопонимание, водители тратят время, деньги теряют. Потому что любой житель Российской Федерации вправе законно отказать показывать свой пропуск таксисту. Бывает, что те, кто показывают пропуск и едут, потом ставят водителям плохие оценки».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Недовольство таксистов во многом связано с приложением «Помощник Москвы», считает Кодолов: «Коллеги уже неоднократно жаловались на то, что приложение нормально не работает, не все и не всегда могут воспользоваться этим сервисом для проверки, он неудобный».

В Дептрансе придерживаются иной точки зрения о нововведении. В официальном телеграм-канале пресс-службы ведомства заявили, что «приложение работает стабильно», и попросили таксистов «регистрироваться активнее» (в канале сказано, что, по данным на утро 16 апреля, приложение установили более 10 тысяч таксистов):

«Конечно, функционал новый, но нам нужна ваша помощь в борьбе с пандемией». В ведомстве также подчеркнули, что таксисты «проверяют разрешения не только в целях городской безопасности, но и своей собственной»: «Пренебрежение такой проверкой — риск для здоровья самого водителя, мы не можем этого допустить».

Представители Дептранса пригрозили, что будут «разбираться в ситуации», если число заказов такси и число проверок пропусков будет не совпадать.

От комментариев для «Новой» в ведомстве отказались.

Руководитель пресс-службы сервиса заказа такси «Ситимобил» Георгий Лобушкин не ответил на вопрос «Новой» о том, жалуются ли таксисты на нововведение, но заявил, что в компании считают «данное решение [Дептранса] оптимальным в условиях дефицита времени и динамики распространения вируса по региону».

В пресс-службе сервиса также сообщили, что «согласно инструкциям, водителям не нужно запрашивать у пассажира паспорт для проверки» (на входах в метро полицейские вместе с пропусками проверяют паспорта).

В инструкциях также сказано, что «водитель обязан проверить наличие служебного удостоверения у тех категорий граждан, которые имеют право передвигаться по городу без оформления цифрового пропуска (журналисты, судьи и др.)».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

По словам Лобушкина, в настоящее время «Ситимобил» доводит до партнеров, что «профильные органы начинают проверки соблюдения требований о проверке водителями такси цифровых пропусков у пассажиров, за несоблюдение правил предусмотрены штрафы». Размер штрафа Лобушкин не уточнил.

Артем Распопов

корреспондент