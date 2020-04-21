 

Трамп отреагировал на отрицательные цены на нефть WTI

21.04.2020, 2:08, Новости дня

По мнению американского президента Дональда Трампа, падение цены на нефть WTI от отрицательных значений является скоротечным явлением. Об этом американский лидер сообщил на брифинге в Белом доме.

«Если вы посмотрите на месяц вперед, думаю, цена где-то 25-28 долларов за баррель», – передает ТАСС прогноз Трампа.

«Это больше финансовый вопрос, нежели нефтяная ситуация. <…> Это всего лишь финансовое давление. <…> Никто ранее не слышал об отрицательных [ценах на] нефть, но это на короткий период времени», – добавил Трамп.

«Россия, Саудовская Аравия, ОПЕК+ сократили [добычу]», – напомнил американский лидер. «Фабрики, бизнес закрыты. У нас очень много нефти. <…> Будет сокращена добыча на 20 млн [баррелей в сутки], 15 млн между Россией и Саудовской Аравией, придется серьезно сокращать», – добавил он.

Напомним, стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Снижение составило 300%. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель.

Кроме того, спотовые (то есть с поставкой немедленно) цены на нефть марок Brent и российской Urals становились отрицательными, при этом майские фьючерсы торговались в плюсе.



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