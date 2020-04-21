“Да я реально жирная!”: Бузова решила взяться за себя всерьез
21.04.2020, 1:55, Разное
Во время домашнего
режима певица планирует следить за своей фигурой. Вместе с тем, она высмеяла свое стремление заняться спортом. Ольга Бузова выложила в “Инстаграм”
забавное видео, в котором пытается
убедить кого-то по телефону в том, что ей необходимо начать заниматься спортом.
Однако вместо упражнений
ведущая шоу “Дом-2” показала, как с удовольствием ест шоколад, лежа на беговой
дорожке. В подписи к своему посту она отметила, технически сдержала слово, осталось
только довести до практики.
При этом Ольга Бузова
спросила фолловеров, занимаются ли они спортом на карантине. Среди комментаторов
отметился юморист Максим Галкин. С иронией он отметил, что певица по сравнению
с ним позанималась, ведь он вовсе просто пошел и лег в соседнюю комнату.
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Теледива, как и ее коллеги, соблюдает режим самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса в Москве
и не выходит из своей квартиры уже целый месяц. Однако скучать она не намерена.
Последние две недели знаменитость развлекала себя тем, что проводила баттлы с
блогерами. Правда, за некоторые из них Ольга Бузова подверглась жесткой
критике.
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Напомним, ранее звезда искупалась в полной ванной
с заваренной лапшой быстрого приготовления, сожгла несколько дорогих платьев и
разбила телевизор. Многие россияне осудили певицу за то, что в кризис, когда
некоторым людям нечего есть, она кощунственно относится к пище.
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