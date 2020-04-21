“Да я реально жирная!”: Бузова решила взяться за себя всерьез

21.04.2020, 1:55, Разное

Во время домашнего

режима певица планирует следить за своей фигурой. Вместе с тем, она высмеяла свое стремление заняться спортом. Ольга Бузова выложила в “Инстаграм”

забавное видео, в котором пытается

убедить кого-то по телефону в том, что ей необходимо начать заниматься спортом.

Однако вместо упражнений

ведущая шоу “Дом-2” показала, как с удовольствием ест шоколад, лежа на беговой

дорожке. В подписи к своему посту она отметила, технически сдержала слово, осталось

только довести до практики.

При этом Ольга Бузова

спросила фолловеров, занимаются ли они спортом на карантине. Среди комментаторов

отметился юморист Максим Галкин. С иронией он отметил, что певица по сравнению

с ним позанималась, ведь он вовсе просто пошел и лег в соседнюю комнату.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 2 Дек 2019 в 11:45 PST

Теледива, как и ее коллеги, соблюдает режим самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса в Москве

и не выходит из своей квартиры уже целый месяц. Однако скучать она не намерена.

Последние две недели знаменитость развлекала себя тем, что проводила баттлы с

блогерами. Правда, за некоторые из них Ольга Бузова подверглась жесткой

критике.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Апр 2020 в 1:26 PDT

Напомним, ранее звезда искупалась в полной ванной

с заваренной лапшой быстрого приготовления, сожгла несколько дорогих платьев и

разбила телевизор. Многие россияне осудили певицу за то, что в кризис, когда

некоторым людям нечего есть, она кощунственно относится к пище.