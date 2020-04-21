Демократы и республиканцы не могут прийти к договоренности по пакету помощи малому бизнесу

21.04.2020, 1:50, Новости дня

Демократы и республиканцы в Конгрессе ведут споры о том, кто виноват в затягивании рассмотрения нового пакета помощи малому бизнесу и больницам общим объемом более 450 миллиардов долларов.

«Мы могли бы закончить еще вчера, но демократы продолжают тянуть время, хотя мы уже договорились обо всех суммах», – возмутился в интервью Fox News лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.

Президент Дональд Трамп в воскресенье заявил, что республиканцы близки к договоренности с демократами, и предположил, что вопрос может быть решен в понедельник, однако к утру договоренности еще не было.

Законодатели рассматривают запрос президента о расширении программы кредитования для малого бизнеса. В прошлом месяце Конгресс уже выделил средства на это в рамках пакета общим объемом 2,3 триллиона долларов, однако эти деньги уже закончились.

В ходе краткого заседания в Сенате в понедельник лидер большинства Митч Макконнелл объявил, что лидеры Сената договорились провести еще одно заседание во вторник, что дает новую возможность вынести инициативу на голосование, если к тому моменту будет достигнута договоренность.

«К сожалению, Сенат сегодня не сможет выделить больше денег, чтобы помочь выплачивать зарплаты. Однако, поскольку это так срочно, я попросил сенаторов собраться завтра снова… и лидер демократов согласился, – сообщил Макконнелл. – Коллеги, уже давно пора сделать это для страны».

По словам Макконнелла, договоренность не была достигнута из-за того, что демократы «все еще затягивают обсуждение с администрацией». Маккарти также возложил вину на демократов.

«Сколько еще увольнений по вине (спикера Палаты представителей Нэнси) Пелоси нам придется пережить, прежде чем она начнет ставить людей выше политики?» – написал Маккарти в «Твиттере».

Официальный представитель Пелоси Дрю Хэммилл парировал, что демократы, занимающие большинство мест в Палате представителей, дали понять, что законопроект может быть вынесен на голосование уже в среду.

Конгрессмен-республиканец Ли Зелдин сказал в эфире Fox News, что шансы на достижение двухпартийной договоренности велики и что оан будет включать помощь малому бизнесу в размере 310 миллиардов долларов.

По словам Зелдина, планируется также выделить не менее 50 миллиардов долларов на отдельную программу кредитования малого бизнеса. Знакомый с ходом переговоров анонимный источник в Демократической партии отметил, что речь идет скорее о 60 миллиардах.

«Я убежден, что соглашение на подходе», – сказал Зелдин.

Источник-демократ отметил, что около 60 миллиардов долларов может быть выделено компаниям, где трудятся представители меньшинств, и сельскому бизнесу.

Демократы также хотят выделить больше средств властям штатов и местного уровня, а также больницам и программам продовольственной помощи малоимущим. Республиканцы выступают против этих инициатив, хотя Трамп в воскресенье сказал, что поддерживает выделение дополнительной помощи штатам и местным властям и что это может быть сделано позднее.

Сенатор-республиканец Билл Кэссиди сказал, что помощь штатам и муниципалитетам в обсуждаемый законопроект включена не будет. Кэссииди, чей родной штат Луизиана оказался в числе наиболее пострадавших от эпидемии, отметил, что пока рано оценивать масштабы ущерба.

«Это не входит в данный пакет», – сказал он.

Как заявляет демократ Александра Окасио-Кортес, она выступает против законопроекта отчасти именно потому, что он не предусматривает выделения средств для штатов и муниципалитетов.

«Оскорбительно считать, что мы можем выделить столь небольшую сумму, даже не зная, соберется ли Конгресс снова… принять ее, похвалить себя и снова разъехаться по домам», – сказала она, беседуя с журналистами. Окасио-Кортес представляет округ Нью-Йорка, особенно сильно пострадавший от пандемии.