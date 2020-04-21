BI рассказал, как Гейтс стал главным героем теорий заговора о происхождении коронавиурса

21.04.2020, 1:40, Новости дня

Вспомнив о предсказаниях Билла Гейтса об опасности новой эпидемии и совместив это с его внушительными пожертвованиями на создание вакцины от COVID-19, крайне правые конспирологи США связали появление коронавируса с миллиардером, пишет Business Insider. За пару месяцев теория приобрела популярность в соцсетях — и сейчас её цитируют даже видные консервативные комментаторы.



Reuters

На фоне стремительного распространения коронавируса многие обратили внимание, что ещё в 2015 году миллиардер Билл Гейтс предупреждал об угрозе возможной пандемии и неготовности мировых систем здравоохранения. Сейчас известный бизнесмен пожертвовал $250 миллионов на борьбу с COVID-19 и создание вакцины.

Как отмечает Business Insider, сопоставив эти основные два фактора, некоторые любители теорий заговора решили, что Гейтс стоит за созданием коронавируса. И подобные заявления у онлайн-конспирологов переняли достаточно видные консервативные комментаторы.

Как напоминает издание, в своём выступлении 2015 года миллиардер говорил об эпидемии Эболы, из-за которой в таких африканских странах, как Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне, погибли тысячи людей. Гейтс заявил: «Из-за недостаточной подготовки может случиться эпидемия новой болезни, куда более опасной, чем Эбола. Может появиться вирус, заразившись которым и представляя угрозу заражения для других, люди себя чувствуют достаточно хорошо, чтобы сесть в самолёт, отправиться по магазинам». Так и происходит с коронавирусом: симптомы могут не проявляться в течение 14 дней, а то и больше.

Учитывая это выступление Гейтса, а также его внушительное пожертвование на борьбу с пандемией, несколько правых активистов в США выдвинули версию, что миллиардер сам связан с появлением COVID-19. Как выяснили в своём расследовании журналисты The New York Times, первые утверждения о Гейтсе и коронавирусе появились ещё в конце января на одном из YouTube-каналов, поддерживающих QAnon — популярную конспирологическую теорию о противостоянии президента США Дональда Трампа и теневого правительства криптоэлит, преимущественно состоящих из либералов.

Затем версию о причастности Гейтса к появлению коронавируса подхватил сайт известного крайне правого конспиролога Алекса Джонса Infowars. На этом ресурсе появилась статья, в которой говорилось, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс якобы «был одним из организаторов прошедших в конце 2019 года учений на случай пандемии, в которых был разыгран сценарий глобальной вспышки коронавируса». Как оказалось, учения с участием фонда, Event 201, действительно проводились в октябре 2019 года и действительно проверяли готовность на случай чрезвычайной ситуации в условиях «очень серьёзной пандемии», однако о коронавирусе там ничего не упоминалось.

По словам Business Insider, такая несостыковка не смутила конспирологов — и в последующие пару месяцев теории о Гейтсе и коронавирусе приобрели большую популярность в соцсетях, как пишет The New York Times, эту тему упоминали 1,2 миллионов раз.

В итоге теории, зародившиеся среди крайне правых конспирологов, стали цитироваться и консервативными комментаторами. Так, ведущая Fox News Лора Ингрэм ретвитнула пост об опасности инициативы Гейтса с электронными сертификатами, которые потенциально помогали бы отслеживать тех, кого вакцинировали от коронавируса, а кого нет, и подписала: «Глобалисты долгие годы мечтали иметь возможность в электронном формате отслеживать каждый шаг американцев. Этот кризис — идеальный инструмент, чтобы они смогли это провернуть». Подписчики ведущей «поняли посыл». «Я не собираюсь вкалывать себе вакцину Билла Гейтса», — написал один из пользователей.

Бывший советник в избирательном штабе Дональда Трампа Роджер Стоун, которого приговорили к 40 месяцам тюремного заключения по «российскому делу», тоже заявил в радиоинтервью: «Вопрос о том, играл ли Билл Гейтс какую-то роль в создании и распространении коронавируса, остаётся открытым для дебатов. У меня есть друзья-консерваторы, которые утверждают, что это полный бред, другие с уверенностью говорят об обратном».

Почему Гейтс сейчас превратился в главного героя теорий заговора? Как подчёркивает издание, фонд Гейтсов тратит миллиарды на борьбу с инфекционными заболеваниями по всему миру, а также их профилактику, включая СПИД, малярию и полиомиелит. Также бизнесмен критикует действия Трампа в борьбе с пандемией. К примеру, в Twitter он негативно оценил решение о прекращении финансирования ВОЗ. И хотя Гейтс не упоминал имени президента, что примечательно, в комментарии пришли конспирологи, обвинившие миллиардера в заговоре с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном и с финансистом Джеффри Эпштейном, обвинённым в торговле людьми для секса с высокопоставленными лицами и найденным мёртвым в своей камере.

Сам Гейтс отказался комментировать активность конспирологов для The New York Times. Однако в интервью китайскому каналу CGTN отметил: «Я бы сказал, что ситуация выходит ироничная, когда речь идёт о человеке, который делает всё возможное, чтобы мир был готов и, как в моём случае, вкладывает миллиарды долларов в инструменты для борьбы с инфекционными заболеваниями и действительно пытается в мировом масштабе решить проблему этих заболеваний, включая и тех, что являются причинами пандемии. Но мы сейчас в безумной ситуации, так что и безумных слухов будет немало».