“Эпидемиологическая обстановка позволяет”. В Беларуси планируют провести парад 9 мая

21.04.2020, 1:31, Новости дня

Министерство обороны Беларуси не планирует отменять парад в честь 9 мая в Минске. Об этом в ответе на петицию граждан заявил министр обороны страны Виктор Хренин, сообщает TUT.BY.

Петиция с требованием отменить парад и подготовку к нему в связи с распространением коронавирусной инфекции появилась на сайте “Удобный город” 29 марта. Под обращением подписалось 7305 граждан страны.

По словам главы минобороны Беларуси, парад и репетиции являются частью боевой подготовки армии.

“Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада являются составной частью боевой подготовки войск”, – заявил Хренин.

При этом ведомство сообщает, что во время тренировок медслужба вооруженных сил выполняет “комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий”.

“Для Беларуси военные парады – это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин. Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства”, – добавил он.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Беларуси зафиксировали 6264 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 515 человек выздоровели, 51 погиб. TUT.BY отмечает, что известно о нескольких случаях инфицирования коронавирусом в армии Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно скептически высказывался о серьезности угрозы. В частности, он называл меры, которые предпринимают иностранные государства для борьбы с коронавирусом, “коронапсихозом”. Впоследствии он изменил мнение. Когда Лукашенко говорил о первом зарегистрированном в стране умершем от коронавируса, возмутился: “Завтра 80 лет будет – чего ты ходишь по этой улице?”