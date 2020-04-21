 

В Праге скончался мультипликатор Джин Дейч, один из создателей “Тома и Джерри”

21.04.2020, 1:31, Новости дня

В ночь на 17 апреля в Праге (Чехия) на 96-м году жизни скончался известный американский мультипликатор, режиссер и продюсер Джин Дейч, об этом агентству Associated Press сообщил издатель Дейча Петер Химмель.

Он не назвал причину смерти мультипликатора.

Дейч родился в 1924 году в Чикаго. Как отмечает агентство, в 1959-м он отправился в Прагу, где должен был провести около 10 дней. Там он познакомился со своей будущей женой и остался жить в тогдашней столице Чехословакии.

В 1960 году Дейч получил “Оскар” за лучший анимационный короткометражный фильм. Кроме того, номинировался на приз Американской киноакадемии в той же категории в 1964-м.

В 1960-х под руководством Дейча были сняты 13 эпизодов мультсериала “Том и Джерри”. Также он создал несколько серий “Моряка Попая”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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