Трамп решил назначить посла в Беларусь. 12 лет посольство США возглавлял временный поверенный

21.04.2020, 1:31, Новости дня

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой посла Соединенных Штатов в Беларуси, сообщается на сайте Белого дома 20 апреля.

В случае утверждения кандидатуры Сенатом США американское посольство возглавит Джули Фишер, которая сейчас занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. Ранее Фишер была заместителем главы миссии США при НАТО, временным поверенным в делах США в России, советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Грузии, начальником штаба замсекретаря по управлению и ресурсам Госдепартамента, директором операционного центра Госдепартамента.

Посол США покинул Беларусь в 2008 году, вскоре после того, как Минск отозвал главу диппредставительства из Вашингтона. Отзыв белорусского посла стал реакцией на введение санкций против государственной компании “Белнефтехим”. В течение следующих 12 лет посольства США и Беларуси возглавляли временные поверенные.

Договоренность об обмене послами между США и Беларусью была достигнута в сентябре прошлого года на встрече заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Дэвида Хейла с белорусским президентом Александром Лукашенко.