ПВО Сирии отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

21.04.2020, 1:08, Новости дня

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры на востоке провинции Хомс, передает SANA.

По информации сирийского национального информационного агентства, ПВО страны сумели поразить несколько ракет противника в небе над Пальмирой прежде, чем они достигли наземных целей, передает ТАСС.

Израильские самолеты нанесли ракетные удары по военным объектам, расположенным к северу от аэропорта Пальмиры (240 км от Дамаска), информирует телеканал Al Mayadeen.

Между тем, представители Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения о нанесении еврейским государством ударов на востоке сирийской провинции Хомс.

31 марта системы ПВО Сирии отразили атаки по провинции Хомс.