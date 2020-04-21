“Животные начнут умирать”: Запашный рассказал о страшных последствиях коронавируса

21.04.2020, 0:42, Разное

Эдгард Запашный отметил, что цирк “Дю Солей” сократил 90% своих сотрудников, но он так поступить не может. По его словам, ряд структур, связанных с животными, уже находятся в катастрофическом положении.

Дрессировщик признался, сегодня многие директора частных цирков начали обращаться к местным жителям за посильной помощью. Он добавил, что в сложившихся условиях эпидемии коронавируса в России государство обязано обратить внимание на структуры, в которых задействованы животные.

По словам Запашного, если этого не сделать, могут произойти непоправимые вещи.

“Животные начнут умирать”, – цитирует артиста Teleprogramma.pro. Он добавил, что понимает, что порядочные люди снимут с себя последнее, но не дадут пострадать питомцам.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Апр 2020 в 1:26 PDT

В пример Запашный привел Ленинградский зоопарк, который пережил даже блокаду в Великую Отечественную войну. Люди продолжали заботиться о братьях своих меньших, хотя ситуация была страшной: нечем было кормить даже людей.

Как писали “Дни.ру”, коронавирусом в России на 20 апреля заразились более 47 тысяч человек. Выздоровели 3446 человек, умерли – 405.

Напомним, ранее эксперты предупредили о том, что пик заболеваемости коронавируса в России еще впереди. На данный момент в стране действует режим всеобщей самоизоляции.