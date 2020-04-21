«Говард Хьюз: власть, паранойя и дворцовые интриги»

21.04.2020, 0:36, Новости дня

«Говард Хьюз: власть, паранойя и дворцовые интриги» (Howard Hughes: Power, Paranoia, and Palace Intrigue) – так называется новая книга об одном из самых знаменитых американцев 20-го века. Она вышла в издательстве Университета Невады (University of Nevada Press).

Ее автор, журналист и историк Джефф Шумейкер (Geoff Schumacher) сделал главный акцент на годах жизни Хьюза в Лас-Вегасе. В то же время он предлагает компактный обзор всей динамичной, полной приключений, взлетов и падений (в том числе и буквальных) жизни героя книги.

Фильмы Хьюза «Ангелы ада», «Лицо со шрамом», «Вне закона» и другие сделали его одним из самых успешных продюсеров золотой эры Голливуда. Он покорил мир своими авиационными достижениям – как конструктор самолетов и как храбрый летчик-испытатель, установивший несколько мировых рекордов. Один из первых в мире миллиардеров, он преумножил скромное наследство отца, создав могучую деловую империю.

Фрагмент обложки книги. Courtesy photo

Это второе издание книги. Шумейкер, знаток истории Невады, детально рассказывает о последних годах жизни Хьюза в Лас-Вегасе, когда магнат превратился в чудаковатого затворника, прятавшегося от дневного света и прессы.

Хьюз умер в 1976 году в возрасте 70 лет. Шумейкер подробно пишет о самых загадочных эпизодах его биографии, в частности об истории «Мормонского завещания». Он брал интервью у владельца автозаправки Мелвина Думмара, которому эксцентричный миллиардер предположительно завещал значительную часть своего состояния в благодарность за то, что тот фактически спас ему жизнь в пустыне. Этой истории, обросшей легендами, посвящен фильм Джонатана Демми «Мелвин и Говард».

Джефф Шумейкер вырос в южной Неваде. 25 лет работал репортером и обозревателем в Лас-Вегасе и Айове. Интересуется историей, автор нескольких книг. Шесть лет назад начал работать в Музее мафии в Лас-Вегасе, в настоящее время является вице-президентом музея по выставкам и программам.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовал с Джеффом Шумейкером по Скайпу.

Олег Сулькин: Легко представить, как страдавший мизофобией Говард Хьюз переживал бы нынешнее нашествие опасного вируса…

Джефф Шумейкер: У него было сильное параноидальное расстройство. Он очень боялся прикасаться к чему-либо, где могло быть малейшее загрязнение. Панический страх перед заражением неожиданно приблизил Хьюза к сегодняшним реалиям. Мы сейчас живем в условиях карантина из-за пандемии коронавируса, и нелишне вспомнить, что последние лет двадцать своей жизни Хьюз жил в самоизоляции, правда, по собственной воле.

О.С.: В сравнении с первым изданием какие изменения и добавления вы внесли?

Д.Ш.: Первое издание вышло в 2008 году в издательстве Stephens Press. В 2015 году оно вышло из бизнеса. Я выкупил права на книгу, и их приобрело издательство Университета Невады. Готовя для них второе издание, я внес существенные добавления, объемом примерно 28 тысяч слов. Я постарался осветить все важные аспекты биографии Хьюза, а не только годы, проведенные им в Лас-Вегасе. Добавил несколько глав, к примеру, о его увлечении авиацией, строительстве самолетов и испытательных полетах. Я исходил из практического соображения. Интересующимся не нужно читать пять и более книг о Хьюзе, достаточно прочитать одну.

О.С.: Можно задать вопрос общего плана? Почему мы продолжаем интересоваться личностью Говарда Хьюза?

Courtesy photo Говард Хьюз и Ава Гарднер. 1946 г.

Д.Ш.: Хьюз был одной из самых интересных личностей 20-го века. Классический пример американского предпринимателя, выдающийся изобретатель, лидер бизнеса, и, кроме того, крутой плейбой, который встречался практически со всеми знаменитыми актрисами Голливуда в 30-40-е годы. До сих пор не развеяны легенды, окружающие его имя.

О.С.: Реально ли отделить правду от мифа?

Д.Ш.: Наверное, несколько загадок никогда не будут разгаданы. Готовя книгу, я разговаривал с людьми, которые знали его лично либо работали на него. Например, я интервьюировал Боба Мехью. Я успел это сделать до его смерти в 2008 году. Боб был правой рукой в деловых операциях Хьюза в 60-70-е годы и раньше. Я также интервьюировал Пола Уинна, который был его личным секретарем и помощником, когда магнат жил в Калифорнии. Так что я получил часть информации из первых рук.

О.С.: Люди могут забывать и ошибаться. Как вы проверяли факты?

Д.Ш.: Я, конечно, прочитал все, что было до меня написано о Хьюзе. Воспринимал все критически, стремясь отделять факты от спекуляций. О прямых свидетельствах очевидцев я уже сказал. И, наконец, собственные выводы, основанные на анализе всей информации, включая и исторический контекст.

О.С.: Успехи Хьюза в сфере авиации общеизвестны. Многие знают о них по фильму Мартина Скорсезе «Авиатор», где Леонардо Ди Каприо играет Хьюза как смелого летчика-испытателя и неутомимого, талантливого изобретателя. Как вы думаете, его достижения выдержали испытание временем?

Д.Ш.: Хьюза с ранних лет переполняли амбиции. В 20-30-е годы он задался целью преуспеть в бурно развивавшейся киноиндустрии, сначала в немом кино, затем в звуковом. И он добился своего. Что касается авиации, то она стала еще одной важной сферой, в которой он пробовал свои силы и утвердился. В 30-е годы Хьюз установил несколько рекордов скорости самолета. В 1938 году совершил кругосветный перелет, сделавший его всеамериканской и мировой знаменитостью. Он в авиации добился того, что стал лидером целой отрасли.

О.С.: Значительная часть книги посвящена годам жизни Хьюза в Лас-Вегасе. Какое влияние он оказал на этот город, и как город повлиял на него?

Д.Ш.: Хьюз переехал в Лас-Вегас в ноябре 1966 года. Он только что продал акции авиакомпании TWA, получив чек на 546 млн долларов. Тогда этот чек считался рекордно большим. Хьюз опасался, что федеральная налоговая служба наложит лапу на эту сумму как на доход. Он переехал в Неваду, где инвестировал значительную часть этой суммы и тем самым вывел ее из-под налогового удара. Говорил, что в Неваде ощущает себя большой рыбой в маленьком пруду. Хьюз покупал земли, казино, отели, аэропорты, телестанции, гольф-клубы. Он поселился в казино-отеле Desert Inn, где четыре года прожил в пентхаусе на 9-м этаже. В какой-то момент владельцы отеля попросили его съехать, так как пентхаус им понадобился для крупных игроков. Хьюз нашел простой выход. Чтобы не переезжать, он купил казино и отель. Ему это понравилось, и за последовавшие годы приобрел пять казино в Лас-Вегасе и одно в Рино. Так он стал магнатом игорного бизнеса.

Говард Хьюз у своего первого самолета H-1 Racer. Courtesy photo

О.С.: Как эксперт по истории организованной преступности в США, как бы вы охарактеризовали связи Хьюза с мафией?

Д.Ш.: Что точно установлено, он сам никогда не был внутри мафии. Но что тоже установлено, его пути-дорожки не раз пересекались с различными деятелями мафии. Конкретный пример – строительство отеля «Фламинго» в Лас-Вегасе в 1946 году. Инициатору этого проекта, в который в числе других вложился и Хьюз, не хватило первоначальных инвестиций, и он привлек «грязные деньги» крупных гангстеров Багси Сигела и Меера Лански. В построенном «Фламинго» Хьюз любил останавливаться, когда наездами часто бывал в Лас-Вегасе в конце 40-х – начале 50-х. Когда же он начал скупать казино в Лас-Вегасе в конце 60-х, практически все они имели связи с мафией.

О.С.: Когда я читал вашу книгу, в особенности, страницы, посвященные многочисленным романам Хьюза с кинозвездами и шоугерлс, то невольно приходила на ум печальная история Харви Вайнштейна, опозоренного и осужденного на тюремный срок голливудского магната наших дней. То была, конечно, другая эпоха, с иной этикой, иной степенью огласки. И все же – что вы думаете по поводу такого сравнения?

Д.Ш.: Общественное мнение сегодня вряд ли бы одобрило то, как Хьюз обращался со старлетками, которых он приглашал на пробы в фильмы, где выступал продюсером. Они приезжали в Голливуд, он селил их в апартаменты на всем довольствии, где они брали уроки пения, актерского мастерства и танца. Но я бы поостерегся сравнивать его с Вайнштейном. Я не могу вспомнить ни одного эпизода, где бы Хьюз требовал от девушек сексуальных отношений в обмен за роль и содействие в карьере. Я не утверждаю, что этого не происходило, но я не располагаю такой информацией. Но он, конечно, все контролировал, это был характерный патриархальный, сексистский подход с его стороны. Есть еще одно отличие от Вайнштейна. У Хьюза не было проблем по амурной части. Тогда, в 30-40-е годы, он был фактически самым привлекательным, мужественным и богатым женихом Америки. Ему, вероятно, никого не приходилось принуждать, и уж тем более никому угрожать ради секса. Кэтрин Хэпберн, Терри Мур, Ава Гарднер, Бэтт Дэвис, Джинджер Роджерс и многие другие кинозвезды охотно становились его пассиями.

О.С.: В кино его играли известные актеры. Помимо упомянутого выше Ди Каприо, это и Уоррен Битти в фильме «Вне правил» (Rules Don’t Apply), и Джейсон Робардс в «Мелвине и Говарде». Какая трактовка его характера кажется вам наиболее убедительной?

Д.Ш.: Мне в той или иной мере импонируют все перечисленные вами фильмы. Ди Каприо очень хорошо сыграл Хьюза в молодые годы. Джейсон Робардс, по-моему, убедителен в образе Хьюза в старости. Но самую яркую трактовку я увидел в мини-серии 70-х годов «Удивительный Говард Хьюз», где его образ воплотил Томми Ли Джонс.

О.С.: О нем пишут как о человеке крайне правых убеждений, который приложил руку к антикоммунистической истерии в послевоенные годы. Что вам удалось установить относительно его политических взглядов?

Д.Ш.: Хьюз не был активно погружен в политическую борьбу, не сближался с политиками. Он считал себя патриотом и в годы маккартизма уволил из своей кинокомпании тех, кого подозревали в симпатиях к коммунистам. Но как только истерия сошла на нет, он потерял к политике всякий интерес. Правда, в 60-е годы, когда переехал в Неваду, его встревожила опасность радиационного заражения в результате испытаний ядерного оружия на полигоне в этом штате. Правда, это была озабоченность скорее экологического характера. Он делал пожертвования в избирательные кампании политиков, которые выступали за прекращение ядерных испытаний.

О.С.: Последние годы жизни Хьюза, ставшего затворником и мизантропом, подробно описаны в многих книгах и фильмах. Вы тоже уделяете им много внимания. Как вы объясняете столь трагический финал незаурядной личности?

Д.Ш.: В середине 60-х, когда Хьюз переехал в Лас-Вегас, он стал чураться людей, живого общения. Он общался только с несколькими личными помощниками. После нескольких серьезных авиационных аварий пристрастился к сильнодействующим лекарственным препаратам, которые ему выписывали врачи, беспорядочно питался, что подорвало его физическое и психическое здоровье. Последние десять лет его жизни были очень печальными. Он превратился фактически в инвалида, был сильно изможден, при росте 193 см весил всего 40 кг. Умер он из-за почечной недостаточности. Часть вины за его смерть лежит на врачах и помощниках, которые им цинично манипулировали.