 

Дональд Трамп номинировал Джули Фишер на должность посла США в Беларуси

21.04.2020, 0:36, Новости дня

Президент Трамп номинировал Джули Фишер на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Республике Беларусь. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Джули Фишер – кадровый дипломат Госдепартамента США, и в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу в Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента. Она также выполняла специальные обязанности временного поверенного в делах посольства США в России.

Ранее Джули Фишер была заместителем главы миссии США в НАТО, а также руководителем аппарата заместителя государственного секретаря по вопросам управления и ресурсов, и директор операционного центра государственного департамента. Также она была советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Тбилиси.

Джули Фишер получила степень бакалавра в Университе Северной Каролины. Она владеет русским, французским и грузинским языками.

Ее кандидатура должна быть утверждена профильным комитетом Сената.

Напомним, что в начале 2000-х отношения между США и Беларусью ухудшились. С 2008 года в Беларуси не было американского посла. Власти республики приняли решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении страны санкций. Тогда же дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек.

В 2019 было принято решение об обмене послами между Вашингтоном и Минском.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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